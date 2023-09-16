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В Туркестане прошел Совет глав министерств внутренних дел стран СНГ

заседание совета министров СНГ, МВД Фото: Polisia.kz.
На встрече обсудили ряд важных вопросов, направленных на повышение эффективности сотрудничества в противодействии преступности, сообщает Zakon.kz.

В работе совещания приняли участие министры внутренних дел Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, глава полиции Армении, представители МВД Таджикистана, Азербайджана и Туркменистана, а также другие межгосударственные ведомства. Казахстан представила делегация МВД во главе с министром Ержаном Саденовым.

На встреч одной из самых важных тем для обсуждения была борьба с с распространением синтетических наркотиков.

В Казахстане в этом направлении акценты сейчас смещены на превентивную работу, поиск и ликвидацию нарколабораторий. С начала года в стране ликвидировали 59 цехов по их производству.

Также во взаимодействии с зарубежными коллегами в Алматы ликвидирована транснациональная ОПГ в составе граждан ряда стран СНГ. У них изъяли более 80 тонн прекурсоров. Эта мера помогла пресечь производство более 10 тонн готовых к употреблению веществ.

Помимо этого, на заседании совета принят комплексный план по повышению безопасности дорожного движения на 2024-2028 годы, одобрен проект договора о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами государств-участников СНГ, подписаны итоговые документы.

Ранее сообщалось, что в Алматы полицейские провели спецоперацию по задержанию закладчика мефедрона.

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