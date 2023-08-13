В "Роскосмосе" сообщили, что на "Луне-25" впервые включили научные приборы

На летящей к Луне российской автоматической станции проведены первые включения научных приборов. Все системы автоматической станции работают штатно, сообщает Zakon.kz.

В "Роскосмосе" также сообщили, что ученые уже приступили к обработке информации, получены первые данные измерений на перелете к Луне.

Ранее мы писали, что 11 августа россияне запустили станцию "Луна-25". Таких полетов не было почти 50 лет. Это историческая веха – начало новой лунной миссии.

Место назначения: Южный полюс Луны. Дата прибытия: 21 августа 2023. "Луне-25" предстоит отработать технологию мягкой посадки и провести научные исследования – проанализировать грунт, изучить верхний слой реголита и лунную экзосферу.



