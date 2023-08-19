Первые результаты получили астронавты с приборов станции "Луна-25"

В "Роскосмосе" сообщили, что специалисты провели несколько включений приборов межпланетной станции.

Отмечается, что нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал в энергетическом спектре гамма-лучей наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта.

Кроме того, на орбите Луны впервые включили ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л. Уточняется также, что прибор ПмЛ зарегистрировал событие удара микрометеорита.

"Скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды", – уточнили в "Роскосмосе".



Также специалисты обработали два снимка поверхности Луны, сделанные 17 августа посадочными камерами системы СТС-Л, и провели привязку к цифровой модели рельефа, что повысило точность знания орбиты, на которой находится аппарат.

На обеих фотографиях запечатлен уникальный кратер Зееман, который находится на третьем месте в списке из двадцати самых глубоких кратеров южного полушария Луны.

Ранее сообщалось, что станция стартовала 11 августа. Главная цель миссии – исследовать лунный грунт на наличие льда.