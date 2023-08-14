Как "Казахтелеком" оцифровывает духовную столицу Казахстана – Туркестан

"Казахтелеком" активно строит сети технологии GPON в древнейшем городе-центре Тюркской культуры, а также готовит масштабный проект по строительству "оптики" в 396 селах Туркестанской области.

С ходом данных работ ознакомился в ходе своей рабочей поездки в регион на прошлой неделе глава компании Куанышбек Есекеев.

Туркестан, где сегодня проживает более 300 тыс. человек, становится одним из центров туристической отрасли Казахстана: в этот город ежегодно приезжает около миллиона туристов, казахстанских и иностранных. В этой связи в регионе резко вырос спрос на качественные телеком-услуги и сервисы, которые возможно предоставить только с применением новых технологий. Их же внедрение возможно только при наличии волоконно-оптических магистралей, строительством которых в Туркестане сейчас активно занимается "Казахтелеком".

Фото: АО "Казахтелеком"

В частности, магистральная "оптика" в древнейшем городе страны строится для подключения к высокоскоростному интернету по технологии GPON 93-х многоэтажек. Этот проект будет полностью завершен в октябре текущего года, в его рамках уже ведется постепенное подключения многоэтажек к "оптике". Также завершена прокладка оптической сети в коттеджный район, где к услугам телекоммуникаций подключено порядка 20 частных домохозяйств.

"В результате мы предоставим техническую возможность подключения услуг телекоммуникаций с помощью самой современной технологии владельцам 5167 квартир. В планах на следующий год у нас строительство оптической сети до 138 домов. Кроме областного центра, в 2024 году планируется реализация масштабного проекта по строительству оптической сети до 396 сельских населенных пунктов области. Это позволит значительно увеличить географию доступности наших услуг". И. о. директора проектного офиса Дирекции управления проектами АО "Казахтелеком" Данияр Аргимбаев

Фото: АО "Казахтелеком"

В ходе своего рабочего визита в Туркестан глава "Казахтелекома" посетил новую часть города, где компания реализует проекты на основе новых ВОЛС. Здесь новоселы получили возможность оценить преимущества подключения к сети интернет по технологии GPON.

Одна из жительниц новостроек Акнур Сейдалиева рассказала, что после завершения строительства сети до ее дома, она сразу подала заявку на подключение услуг ведущего телеком-оператора страны.

"Многие в нашем доме ждали завершения строительства сети "Казахтелекома", когда специалисты компании уведомили, что уже можно подключить услуги, сразу подали заявку. Сотрудники подобрали подходящий для нас пакет услуг и в кратчайшие сроки установили оборудование, подключили услуги. Именно за качество услуг и сервиса обслуживания я выбрала компанию "Казахтелеком", – говорит Акнур Сейдалиева.

Фото: АО "Казахтелеком"

Параллельно со строительством новых линий "оптики" в Туркестане активно ведется модернизация инфраструктуры в рамках проекта "Тазарту", который предусматривает перевод абонентов с устаревших медных линий на оптические. В рамках этого проекта на сегодня в городе уже переключено на "оптику" около 4 тыс. абонентов.

"Работа по миграции наших клиентов с ADSL на GPON идет полным ходом, мы уже переключили по всей республике порядка 120 тыс. абонентов и в ближайшие несколько лет планируем полностью заменить около 54 тыс. км медных линий по Казахстану в рамках программ по реконструкции и развитию сетей. Только в этом году мы планируем по всей стране перевести на оптику свыше 27 тыс. клиентов, что позволит им пользоваться всеми современными телеком-услугами и сервисами на высоких скоростях и без помех даже в пиковые моменты нагрузки на сети". Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев

Фото: АО "Казахтелеком"

Отметим, что эти стандарты обслуживания клиентов "Казахтелеком" распространяет и на своих сельских абонентов. На сегодня в 11 селах региона услуга передачи данных предоставляется по беспроводной технологии "Wi-Fi-радиомост", до конца года планируется установка еще 30 "радиомостов", что обеспечит скоростным интернетом порядка 2 тыс. сельчан Туркестанской области.