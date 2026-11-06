У Земли нашли еще один спутник: чем он отличается от Луны

Луна – классический спутник Земли. Но недавно астрономы официально объявили еще об одном спутнике, правда, временном, сообщает Zakon.kz.

Космический камень, получивший обозначение 2026 QQ8, впервые обнаружили в августе 2026 года после выхода на орбиту вокруг Земли в апреле. Официально об открытии сообщил 29 октября Центр малых планет Международного астрономического союза, пишет Space.com.

Когда венгерский астроном Кристиан Сарнечки впервые обнаружил этот крошечный спутник в августе, ученые предположили, что это всего лишь выброшенный обломок космической ракеты. Но последующие наблюдения подтвердили, что это настоящий астероид естественного происхождения. В апреле его траектория приблизила его к Земле и он оказался в "сфере Хилла", то есть в области вокруг космического объекта, где его собственная гравитация сильнее, чем гравитация еще большего космического объекта, вокруг которого он вращается. В данном случае это означает, что2026 QQ8 оказался именно в том месте, где его "захватила" гравитация Земли, а не Солнца.

Но "луной" этот объект будет временно. Он будет оставаться под действием земной гравитации до декабря, а затем отделится от Земли в 2027 году.

Ученые воссоздали орбиту QQ8 и обнаружили, что для оборота вокруг Солнца требуется 359 дней, или примерно 0,98 земного года. QQ8 сближается с Землей примерно раз в 10 лет, но на этот раз объект приблизился настолько близко, что Земля смогла захватить его гравитацией.

Согласно данным Центра малых планет, ближайшее расстояние, на которое QQ8 приблизится к нашей планете за время своего пребывания, составит около 568 000 километров. Это примерно на 177 000 км дальше, чем среднее расстояние между Землей и Луной.

Даже если QQ8 приблизится достаточно близко, чтобы столкнуться с Землей, он, вероятно, будет полностью разрушен в атмосфере нашей планеты, прежде чем достигнет поверхности, поскольку его диаметр составляет всего около 2 метров.

Это не первый случай, когда Земля приобретает мини-луну, точнее, временный спутник. Исследования 2025 года показали, что вокруг нашей планеты одновременно может вращаться до шести мини-лун, многие из которых являются фрагментами нашего более постоянного естественного спутника – Луны.

Хотя QQ8 и крошечный, он больше среднего размера мини-луны. Это следует из моделирования, которое показало, что средний размер временного спутника составляет 75 сантиметров в поперечнике.

Летом 2026 года стало известно, что китайский зонд "Тяньвэнь-2" догнал один из квазиспутников Земли – Камооалева. А самым известным квазиспутником в нашей Солнечной системе является Зоозве, который находится недалеко от Венеры и получил свое название благодаря ошибке на детском плакате.