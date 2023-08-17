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"Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности

"Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности Фото: Роскосмос
Автоматическая станция, совершающая полёт по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщает Zakon.kz

Как отмечают в "Роскосмосе" на снимке - южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.

Невидимый с Земли кратер Зееман - уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей - высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна.

Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере. Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией "Луна-3".

"Луна-25" провела наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, АРИЕС-Л. Измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите.

Ранее сообщалось что первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Станция должна приземлиться в южной полярной области 21 августа.

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