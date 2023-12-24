Вибрирующую капсулу для борьбы с ожирением создали в США

Инженеры из Массачусетского технологического института предложили новый способ лечения ожирения. Они разработали вибрирующую капсулу, которая растягивает желудок и создает иллюзорное ощущение сытости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет научный журнал Science Advances (SciAdv), когда желудок наполнен, в нем активируются специализированные клетки, называемые механорецепторами. Они посылают сигнал в мозг через блуждающий нерв, после чего в организме стимулируется выработка инсулина и гормонов С-пептида, YY-пептида и GLP-1. Эти вещества действуют вместе, помогая переваривать пищу и вызывая чувство насыщения. Одновременно с этим падает уровень гормона голода грелина.

Отмечается, что капсула искусственно стимулирует механорецепторы, заставляя клетки "думать", что они уже достаточно растянуты.

Согласно опубликованной информации, само устройство питается от небольшой батарейки из оксида серебра. Когда она достигает желудка, кислота в нем растворяет покрывающую капсулу желатиновую мембрану, замыкает электронную цепь и активирует вибромотор.

Эксперименты на животных показали, что электронная таблетка не только стимулирует высвобождение гормонов сытости, но и снижает потребление пищи примерно на 40%. Капсула покидала организм естественным путем за 4-5 дней. По словам ученых, они не обнаружили никаких признаков негативного воздействия прибора на внутренние органы подопытных.

По мнению разработчиков, вибропилюли могут стать более доступным способом борьбы с ожирением по сравнению с существующими сегодня препаратами.

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