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Популярный голосовой помощник заговорит на казахском

Популярный голосовой помощник заговорит на казахском Фото: Pexels
Голосовой помощник "Алиса" научится говорить и по-казахски. Функция, которая будет доступна в приложении и браузере, появится до конца текущего года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на разработчиков.

Как рассказал директор бизнес-группы компании-разработчика Дмитрий Масюк в интервью, голосовой помощник на казахском языке появится до конца 2023 года и станет доступен в мобильном приложении, а также в браузере.

"История давно назревшая и более чем целесообразная, в общем-то, ключевой вопрос был только в том, сколько времени она может занять. Сейчас понятно, что в этом плане Яндекс в значительной степени завершает реализацию основных этапов, связанных с запуском комплексной экосистемы в Казахстане", – отметил эксперт-аналитик Михаил Бурмистров.

Ранее Zakon.kz рассказал историю студента из Семея Кирилла Чернышова, который более шести лет ежедневно практикуется в изучении и повышении знаний казахского языка. Молодой человек мечтает научиться не только говорить, но и думать по-казахски.

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