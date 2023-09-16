Стало известно, почему разбилась станция "Луна-25"

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что "Луна-25" разбилась из-за того, что акселерометры не включились и не передали необходимую для выключения двигателя информацию, передает Zakon.kz

По информации РИА Новости Борисов также рассказал, что специалисты выясняют причины произошедшего. Он уточнил, что сейчас есть 16 версий, 11 из которых уже проверили.

Расследование планируется завершить к концу сентября.

Как сообщали ранее станция, запущенная 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный на средней ракете "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", должна была прилуниться в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны. Но она разбилась 19 августа.



