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Стала известна причина отмены пуска корабля "Союз МС-25" с Байконура

Стала известна причина отмены пуска корабля &quot;Союз МС-25&quot; с Байконура, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 20:34 Фото: Telegram/roscosmos_gk
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов 21 марта озвучил журналистам причину отмены пуска корабля "Союз МС-25" с космодрома Байконур к Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.

"На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация и вся процедура была прервана. Причина выявлена. Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, причина – просадка напряжения химического источника тока", – сообщил Юрий Борисов.

Глава "Роскосмоса" также рассказал о состоянии экипажа корабля "Союз МС-25". 

"Ничего страшного не произошло, хотя, может быть, это неприятная ситуация. Экипаж здоров. Даже в этот период у Марины Василевской пульс был 66, они люди у нас подготовленные, выдержанные", –  отметил он.

Юрий Борисов также уточнил, что пуск ракеты с кораблем перенесен на 23 марта, 17:36 по астанинскому времени.

Ранее сообщалось, что 21 марта пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета. На МКС должны были отправиться командир корабля россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.

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Пуск корабля &quot;Союз МС-25&quot; с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Диана Абдуллаева
Россия Байконур
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