Стала известна причина отмены пуска корабля "Союз МС-25" с Байконура

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов 21 марта озвучил журналистам причину отмены пуска корабля "Союз МС-25" с космодрома Байконур к Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.

"На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация и вся процедура была прервана. Причина выявлена. Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, причина – просадка напряжения химического источника тока", – сообщил Юрий Борисов.

Глава "Роскосмоса" также рассказал о состоянии экипажа корабля "Союз МС-25".

"Ничего страшного не произошло, хотя, может быть, это неприятная ситуация. Экипаж здоров. Даже в этот период у Марины Василевской пульс был 66, они люди у нас подготовленные, выдержанные", – отметил он.

Юрий Борисов также уточнил, что пуск ракеты с кораблем перенесен на 23 марта, 17:36 по астанинскому времени.



Ранее сообщалось, что 21 марта пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета. На МКС должны были отправиться командир корабля россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.