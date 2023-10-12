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Президент об ИИ: Технологии превалируют над человеческим разумом

Президент об ИИ: Технологии превалируют над человеческим разумом Фото: pexels
12 октября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев на форуме Digital Bridge 2023 сказал, что искусственный интеллект динамично развивается, благодаря чему появляются новые возможности для инклюзивного и стадиального развития, сообщает Zakon.kz.

По его словам, глобальная конкуренция в этой сфере крайне высока.

"Казахстан не должен оставаться в стороне от этого процесса – это требование времени. Поэтому сейчас мы уделяем особое внимание развитию передовых технологий. Нынешняя задача – объединить IT- специалистов, экспертов, ученых страны и эффективно использовать их усилия", – сказал президент. 

Также, по его словам, важно использовать огромные возможности международных партнеров на благо страны.

"Вместе с тем следует обратить внимание на еще один важный вопрос – сегодня машины, то есть технологии, превалируют над человеческим разумом, то есть, иными словами, технологии искусственного интеллекта могут создать угрозу для человечества и неизвестно к чему это приведет". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что среди ученых нет общего видения в этом отношении, то есть все еще остается открытым вопрос: "ИИ – это благо или зло для человечества?".

"Крайне важной задачей является осознанно подойти к этому вопросу и уделять пристальное внимание развитию искусственного интеллекта. Так, в свое время наряду с атомной энергетикой появилось и атомное оружие. И тогда были сформированы новые принципы для сохранения глобальной безопасности. Это означает, что в эту эпоху технологического развития должен быть на контроле вопрос коллективной безопасности". Президент Казахстана 

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил завершить подключение 5G в Казахстане досрочно.

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