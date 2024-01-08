Американцы впервые за 52 года запустили модуль на Луну

С американского космодрома Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Vulcan Centaur с аппаратом Peregrine, который должен совершить посадку на Луну. Это первый за 52 года модуль США, отправленный на спутник Земли, сообщает Zakon.kz.

Компания United Launch Alliance (ULA) 8 января ведет прямую трансляцию полета на своем сайте.

Старт первого испытательного полета ракеты с космодрома был дан в расчетные 02:18 (13:18 по времени Астаны). Ракета-носитель Vulcan создавалась с 2014 года и должна прийти на смену оснащенной российскими двигателями РД-180 ракете-носителю Atlas V, а также Delta IV и Delta Heavy, которые использует ULA.

Между тем, стало известно, что нештатная ситуация произошла со стартовавшим на ракете-носителе лунным модулем Peregrine. Специалисты пытаются решить возникшую проблему, сообщила разработавшая космический аппарат компания Astrobotic.

"К сожалению, произошла аномалия, которая не позволила занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце. Команда специалистов принимает меры в режиме реального времени и будет предоставлять новые сведения по мере получения новых данных и их анализа", – говорится в заявлении Astrobotic.





Из него также следует, что ранее модуль успешно отделился от ракеты-носителя.



В своем первом полете Vulcan должна вывести на высокую эллиптическую орбиту аппарат для посадки на Луну Peregrine, который был разработан частной компанией Astrobotic по контракту с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ожидается, что аппарат, который оснащен пятью исследовательскими инструментами, 23 февраля совершит посадку в районе Sinus Viscositatis (Залив Вязкости) Луны.

Ранее сообщалось, что неудачей закончился второй тестовый запуск лунной ракеты SpaceX.