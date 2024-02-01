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В Казахстане планируют внедрить искусственный интеллект в государственные сервисы

В Казахстане планируют внедрить искусственный интеллект в государственные сервисы Фото: Zakon.kz
По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина на данный момент уже ведется работа над созданием казахстанского аналога ChatGPT и имплементацией искусственного интеллекта в государственные сервисы, передает Zakon.kz.

В рамках выступления на VI цифровом Форуме Digital Almaty 2024: "Industry X: Цифровая эволюция будущего" министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, что в этом году ведется работа над внедрением искусственного интеллекта в государственные сервисы и созданием казахстанского аналога ChatGPT.

"В этом году мы начали работу и концентрируемся на имплементации искусственного интеллекта в наши e-government решения. То есть мы хотим, чтобы наши граждане не утопали в инструкциях, как нажимать те или иные кнопки, а просто в режиме человеческого общения получали госуслуги. Egov AI – это то, к чему мы стремимся и над чем работаем, для того чтобы дальше совершенствоваться и поддерживать текущие тренды".Багдат Мусин

Спикер подчеркнул, что самое главное – это забота о людях, чтобы жители Казахстана, приезжие или бизнесмены могли получать необходимые государственные услуги через цифровое общение в формате Chat GPT.

"Это разработка, которая будет переводиться на казахский язык, и мы работаем над созданием LLM (большая языковая модель. – Прим. ред.) казахского языка. Уже начата работа с Назарбаев Университетом для того, чтобы создать аналог чата GPT именно на базе казахстанской разработки. Это не будет использование других каких-то наработок. Мы нацелены на то, чтобы в искусственный интеллект Казахстан входил со своим цифровым решением". Багдат Мусин

Министр добавил, что по рейтингу ООН Казахстан уже сегодня занимает 8 место в мире по предоставлению онлайн услуг и 28 место – по развитию электронного правительства.

"Сегодня у нас около 93% госуслуг оказывается в электронном виде, 50 млн справок исключены вообще, потому что мы интегрировали информационные системы и запретили требовать справки государственным структурам и организациям". Багдат Мусин

Ранее министр также рассказал о других трендах цифрового развития.

Сегодня в Алматы шестой раз проводится цифровой Форум Digital Almaty 2024: "Industry X: Цифровая эволюция будущего". В рамках VI Digital Almaty в этом году будут обсуждаться темы цифровой трансформации в промышленности и инновационных решений в сферах GovTech, Индустрия 4.0, ESG, Smart City и другие. В панельных дискуссиях примут участие более 200 спикеров из числа международных экспертов, лидеров отраслей, ведущих новаторов в сфере IT и бизнеса, которые поделятся успешными кейсами в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций. Ожидается, что трехдневное цифровое событие посетит более 30 тысяч человек.

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