Стали известны популярные в России мессенджеры

В России, по охвату пользователей, Telegram обогнал "ВКонтакте" и YouTube. Он занял четвертую строчку интернет-ресурсов по популярности у россиян, сообщает Zakon.kz.

Почти половина населения России хотя бы раз в день пользуется Telegram. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании Mediascope о самых популярных интернет-ресурсах страны. Так, на момент декабря 2023 года, среднесуточный охват мессенджера достиг 47% и впервые обогнал "ВКонтакте". Этим ресурсом ежедневно пользуются 45% российских респондентов.

При этом, несмотря на успехи, Telegram все еще остается вторым по популярности мессенджером в России. Первое место, по данным Mediascope, все еще занимает WhatsApp – им ежедневно пользуются 67% участников исследования. Интернет-ресурсы "Яндекс" и Google заняли вторую и третью строчки.

Имели место случаи, когда казахстанцы вложили более 291 млн тенге в финпирамиду, которую рекламировали в Telegram.