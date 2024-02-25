Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стали известны популярные в России мессенджеры

Рейтинг интернет-ресурсов в России Фото: pixabay
В России, по охвату пользователей, Telegram обогнал "ВКонтакте" и YouTube. Он занял четвертую строчку интернет-ресурсов по популярности у россиян, сообщает Zakon.kz.

Почти половина населения России хотя бы раз в день пользуется Telegram. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании Mediascope о самых популярных интернет-ресурсах страны. Так, на момент декабря 2023 года, среднесуточный охват мессенджера достиг 47% и впервые обогнал "ВКонтакте". Этим ресурсом ежедневно пользуются 45% российских респондентов.

При этом, несмотря на успехи, Telegram все еще остается вторым по популярности мессенджером в России. Первое место, по данным Mediascope, все еще занимает WhatsApp – им ежедневно пользуются 67% участников исследования. Интернет-ресурсы "Яндекс" и Google заняли вторую и третью строчки.

Имели место случаи, когда казахстанцы вложили более 291 млн тенге в финпирамиду, которую рекламировали в Telegram.

Читайте также

Первая партия оборудования Starlink прибыла в Казахстан
Первая партия оборудования Starlink прибыла в Казахстан
Apple Music
В Apple Music может появиться новая функция
Apple развенчала пять самых популярных мифов об iPhone
Apple развенчала самые популярные мифы об iPhone
Алия Абди
Россия Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Илья Ильин показал видео с выписки из роддома
Илья Ильин показал видео выписки из роддома
паводки в Алматинской области
Мощный поток реки с мутной водой обеспокоил жителей Каскелена
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: