Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Музыкальную кормушку придумали для животных

Животные, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 06:13 Фото: thepetpiano
Американские инженеры придумали музыкальную кормушку для животных, сообщает Zakon.kz.

Чтобы получить корм, кошки и собаки должны нажимать на клавиши миниатюрного пианино. Инновационная идея воплощена в реальность благодаря американскому стартапу The Pet Piano. Об этом сообщается на сайте проекта.

В нижней части музыкального инструмента имеется отверстие для подачи корма. Система срабатывает только после того, как питомец нажмет лапой на маленькие клавиши.

В мобильном приложении можно выбрать короткую мелодию, которая будет играть при активации гаджета. Также владелец может настроить размер порции и ограничить частоту кормления.

Изобретение, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 06:13

Фото: thepetpiano

The Pet Piano оценили примерно в 150 долларов. Создатели уже открыли предзаказ. В продажу гаджет поступит в октябре.

Изобретение, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 06:13

Фото: thepetpiano

А на Сахалине кот, который сам приходит в клинику, восхитил ветеринаров.

Читайте также

Мошенники
Мошенники создали новую схему кражи аккаунтов в Telegram
просмотр фильма
Netflix перестанет сообщать о количестве своих подписчиков
Skoda Kodiaq FL, автомобиль, бренд
Легендарный бренд снова в Казахстане: Skoda презентовала новый внедорожник Kodiaq в Алматы
Алия Абди
Интересное США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Урал
Уровень воды в реке Жайык в Атырау превысил 4 метра
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
гроза
В Казахстане прогнозируют дождь с грозой на 22 апреля
Как медикова накажут за ненадлежащее исполнения обязанностей и суммы страховых выплат
Как медиков накажут за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и каковы суммы страховых выплат
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: