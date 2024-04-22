Музыкальную кормушку придумали для животных

Американские инженеры придумали музыкальную кормушку для животных, сообщает Zakon.kz.

Чтобы получить корм, кошки и собаки должны нажимать на клавиши миниатюрного пианино. Инновационная идея воплощена в реальность благодаря американскому стартапу The Pet Piano. Об этом сообщается на сайте проекта.

В нижней части музыкального инструмента имеется отверстие для подачи корма. Система срабатывает только после того, как питомец нажмет лапой на маленькие клавиши.

В мобильном приложении можно выбрать короткую мелодию, которая будет играть при активации гаджета. Также владелец может настроить размер порции и ограничить частоту кормления.

Фото: thepetpiano

The Pet Piano оценили примерно в 150 долларов. Создатели уже открыли предзаказ. В продажу гаджет поступит в октябре.

Фото: thepetpiano

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