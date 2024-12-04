"Казахтелеком" продолжает переключать школы на новые технологии передачи данных

"Казахтелеком", крупнейший поставщик телекоммуникационных услуг в Казахстане, продолжает подключение социально значимых объектов к высокоскоростному интернету по волоконно-оптическим линиям связи.

На сегодняшний день порядка 4 000 образовательных учреждений из 7 866 школ по всей республике уже подключены к интернету по данной технологии.

"Казахтелеком" реализует свою социальную ответственность, поддерживая развитие образования в стране и предоставляя доступ к современным технологиям. Наша компания делает все возможное, чтобы своевременно обеспечить этот доступ, и мы гордимся тем, что можем поддержать инициативы, направленные на развитие образования в Казахстане", — отметил член правления АО "Казахтелеком" генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу – филиала АО "Казахтелеком" Алибек Индыкбаев.

Фото: АО Казахтелеком

АО "Казахтелеком" также участвует в реализации масштабного проекта "Комфортная школа", одним из важных этапов которого является подключение строящихся школ к современным цифровым технологиям. По состоянию на 2 декабря 2024 года были сданы 43 новые школы.

"В рамках проекта "Комфортная школа" АО "Казахтелеком" внедряет современные цифровые решения для новых образовательных учреждений. На данном этапе 65% из 43 сданных школ уже подключены к высокоскоростному интернету, Компания намерена продолжать развивать инфраструктуру для успешного обучения в цифровую эпоху", — сообщила директор по продажам Дивизиона по корпоративному бизнесу – филиала АО "Казахтелеком" Алия Уразова.

В рамках инициативы будут построены и подключены к сети интернет десятки новых школ в разных регионах страны. Этот шаг способствует повышению доступности и качества образования, а также помогает обеспечивать равные возможности для учеников вне зависимости от их местонахождения.