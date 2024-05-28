Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Инновационный грузовик, похожий на поезд, показали в США

США, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 08:42 Фото: techeblog
На выставке в Лас-Вегасе был представлен инновационный грузовик, напоминающий скоростной поезд, сообщает Zakon.kz.

Увидеть новое чудо техники жители и гости США смогли во время выставки Advanced Clean Transportation Expo Kenworth, которая проходила с 20 по 23 мая в Лас-Вегасе. Именно там компания Kenworth показала свой новый грузовик SuperTruck 2.

США, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 08:42

Фото: techeblog

Грузовик оснащен двигателем мощностью 440 лошадиных сил, работающим в паре с 48-вольтовым электрогенератором и 12-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Футуристический дизайн машины ориентирован на максимальное снижение аэродинамического сопротивления. Этого удалось достигнуть за счет обтекаемых форм и полностью закрытых колес.

Грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 08:42

Фото: techeblog

В середине мая Airbus Helicopters также представил свою экспериментальную разработку – гибрид самолета и вертолета под названием Racer.

Читайте также

Гонки
Lambo или Tesla – блогеры устроили гонки
значки
YouTube Music добавил функцию поиска песен с помощью напевания и музыки
Проведет на Медеу свой первый фестиваль технологий
Yandex Qazaqstan проведет на Медеу свой первый фестиваль технологий
Алия Абди
США 2024 год Гибридные авто Выставки Технологии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: