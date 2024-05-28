Инновационный грузовик, похожий на поезд, показали в США

На выставке в Лас-Вегасе был представлен инновационный грузовик, напоминающий скоростной поезд, сообщает Zakon.kz.

Увидеть новое чудо техники жители и гости США смогли во время выставки Advanced Clean Transportation Expo Kenworth, которая проходила с 20 по 23 мая в Лас-Вегасе. Именно там компания Kenworth показала свой новый грузовик SuperTruck 2.

Фото: techeblog

Грузовик оснащен двигателем мощностью 440 лошадиных сил, работающим в паре с 48-вольтовым электрогенератором и 12-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Футуристический дизайн машины ориентирован на максимальное снижение аэродинамического сопротивления. Этого удалось достигнуть за счет обтекаемых форм и полностью закрытых колес.

Фото: techeblog

В середине мая Airbus Helicopters также представил свою экспериментальную разработку – гибрид самолета и вертолета под названием Racer.