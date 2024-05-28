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Свыше 500 акмолинских школ обеспечены высокоскоростным интернетом

Свыше 500 акмолинских школ обеспечены высокоскоростным интернетом, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 15:09 Фото: управление образования Акмолинской области
Как Акмолинские школы обеспечивают высокоскоростным интернетом, рассказали в управлении образования.

В управлении образования Акмолинской области сообщили, что в настоящее время все школы области подключены к широкополосному скоростному интернету. Министерство просвещения РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности установили новые требования к интернету в образовательных учреждениях.

С января 2024 года запущен пилотный проект с участием 2 тыс. школ республики, в которых устанавливается спутниковое оборудование Starlink со скоростным интернетом от 150 до 230 Мб/сек. В данный пилот включены 270 школ Акмолинской области.

"На сегодняшний день посредством установки спутникового оборудования Starlink 532 школы области имеют доступ к интернету в соответствии с нормами. Это 20 Мбит/с и более. Спутниковое оборудование Starlink на данный момент установлено в 256 школах области со скоростью от 150 до 230 Мб/сек. Еще 15 школ ждут установки оборудования. Это школы Аккольского, Атбасарского, Бурабайского, Ерейментауского, Есильского, Шортандинского районов и Биржан сал".  Руководитель Акмолинского регионального центра новых технологий в образовании Багдат Кадыров

К слову, для обеспечения данных школ высокоскоростным интернетом управлением цифровизации и архивов Акмолинской области дополнительно выделено 400,0 тыс. тенге.

"Согласно решению Министерства просвещения, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и аппаратного совещания, в текущем году 12 сельских школ района Биржан сал из таких населенных пунктов, как Заозерный, Жукей, Ульги, Макинка, Краснофлотское, Заураловка, Мамай, Буланды, Когам, Бирсуат, Баймырза, Енбекшильдерский, были включены в пилотный проект по обеспечению широкополосным доступом к информационно-коммуникационным системам с применением спутниковых технологий Starlink на 2024 год", – подчеркнули в управлении образования.

Сообщается, что для исполнения поручения был произведен замер материалов и расчеты потребности финансовых средств для построения локальных сетей в 12 сельских школах. Составлена бюджетная заявка на общую сумму 5 млн 290 тыс. тенге. Разработаны план-схемы локальных сетей внутри школы.

В ряде регионов проделана работа по подключению школ к высокоскоростному интернету.


"В начале апреля 2024 года в КГУ "ООШ села Петровка" Астраханского района был установлен спутниковый интернет Starlink. Процесс установки оборудования занял всего половину рабочего дня, а дальнейшая настройка прошла без осложнений. В настоящее время скорость интернета при одновременном подключении 10-15 компьютеров составляет порядка 120-150 Мбит/с, а при прямом подключении локальной сети к Starlink увеличивается до 300 Мбит/с. По сравнению с предыдущим подключением Starlink позволяет одновременно подключать гораздо большее количество компьютеров с высокой скоростью. Благодаря этому стало возможно оперативно обрабатывать запросы на официальных сайтах и в базах данных. За два месяца использования перебоев со спутниковым интернетом не наблюдалось, что свидетельствует о его надежности и стабильности. Спутниковое оборудование Starlink для наших учащихся приносит значительную пользу, позволяя использовать все поисковые системы, быстро находить информацию, смотреть обучающие ролики и заниматься поиском дополнительной информации по предметам. Также спутниковый интернет Starlink, в сочетании с тач-панелью, значительно способствует реализации проекта "Кинопедагогика", который основан на показе исторических кинофильмов ученикам. Высокая скорость интернета позволяет демонстрировать фильмы в высоком качестве без задержек".Директор КГУ "ООШ села Петровка" Зарина Тайпаковна Ищанова

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