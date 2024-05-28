Свыше 500 акмолинских школ обеспечены высокоскоростным интернетом

Как Акмолинские школы обеспечивают высокоскоростным интернетом, рассказали в управлении образования.

В управлении образования Акмолинской области сообщили, что в настоящее время все школы области подключены к широкополосному скоростному интернету. Министерство просвещения РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности установили новые требования к интернету в образовательных учреждениях.

С января 2024 года запущен пилотный проект с участием 2 тыс. школ республики, в которых устанавливается спутниковое оборудование Starlink со скоростным интернетом от 150 до 230 Мб/сек. В данный пилот включены 270 школ Акмолинской области.

"На сегодняшний день посредством установки спутникового оборудования Starlink 532 школы области имеют доступ к интернету в соответствии с нормами. Это 20 Мбит/с и более. Спутниковое оборудование Starlink на данный момент установлено в 256 школах области со скоростью от 150 до 230 Мб/сек. Еще 15 школ ждут установки оборудования. Это школы Аккольского, Атбасарского, Бурабайского, Ерейментауского, Есильского, Шортандинского районов и Биржан сал". Руководитель Акмолинского регионального центра новых технологий в образовании Багдат Кадыров

К слову, для обеспечения данных школ высокоскоростным интернетом управлением цифровизации и архивов Акмолинской области дополнительно выделено 400,0 тыс. тенге.

"Согласно решению Министерства просвещения, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и аппаратного совещания, в текущем году 12 сельских школ района Биржан сал из таких населенных пунктов, как Заозерный, Жукей, Ульги, Макинка, Краснофлотское, Заураловка, Мамай, Буланды, Когам, Бирсуат, Баймырза, Енбекшильдерский, были включены в пилотный проект по обеспечению широкополосным доступом к информационно-коммуникационным системам с применением спутниковых технологий Starlink на 2024 год", – подчеркнули в управлении образования.

Сообщается, что для исполнения поручения был произведен замер материалов и расчеты потребности финансовых средств для построения локальных сетей в 12 сельских школах. Составлена бюджетная заявка на общую сумму 5 млн 290 тыс. тенге. Разработаны план-схемы локальных сетей внутри школы.

В ряде регионов проделана работа по подключению школ к высокоскоростному интернету.



