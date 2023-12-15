Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин 15 декабря рассказал, когда в школах Казахстана появится высокоскоростной интернет от Илона Маска, сообщает Zakon.kz.

Сейчас к интернету от Starlink подключили 10 школ, "чтобы продемонстрировать, как это работает".

"На этой неделе заключен договор на поставку двух тысяч аппаратов и по их установке. До конца марта подключим две тысячи школ. До конца года мы не успеваем, потому что оборудование находится в Америке, сейчас оно в пути. После того, как оно придет, пройдет таможенную очистку и сертификацию, только потом его направят для установки в школах". Багдат Мусин

На пресс-конференции в правительстве 21 ноября министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, что казахстанцев перестанут штрафовать за использование интернета Starlink от компании Илона Маска в частных целях не раньше чем через год.

