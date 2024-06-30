Вышел трейлер шоу от продюсеров "Тачку на прокачку"

29 июня Netflix показал трейлер шоу от продюсеров "Тачку на прокачку", сообщает Zakon.kz.

Новый проект в целом следует формату легендарного шоу MTV, но будет выходить под новым названием – "Воскресшие тачки". В роли ведущего рэпера Xzibit сменил актер и комик Крис Редд.

Фото: Х/Miastagebuch

Как и раньше, ведущий будет забирать у владельцев разбитые старые автомобили и отвозить их к мастерам в гараж на преображение. Судя по трейлеру, в новом проекте отказались от мема, но сохранили оригинальный подход к тюнингу машин. В ролике показывают пикап "в духе Безумного Макса" с гарпуном на крыше, хетчбэк с отделением для дроида из "Звездных войн" и фургон с метателем пиццы.

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