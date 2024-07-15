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Школьники из Алматы отличились на чемпионате по робототехнике в Австралии

Школьники из Алматы, чемпионат по робототехнике в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 17:27 Фото: Минпросвещения РК
Сборная команда Казахстана Sana Team стала призером международного чемпионата Asia Pacific Open Championship в категории FIRST Tech Challenge в Австралии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 июля рассказали в Министерстве просвещения.

"Нашу страну представили учащиеся 11 классов лицея "Білім-инновация" и Республиканской физико-математической школы: Дарын Смаил, Арнар Даулеткул, Әділ Турсынгали, Аббас Пахридин, Осман Акипбек, Асылхан Ыбрай, Илияс Аширалин, Алдияр Даулетулы, Жанайым Сабыржан, Газиза Кунгожина. Всего в соревновании приняли участие порядка 400 ребят из 11 стран. В финальных матчах казахстанские школьники сражались за победу в альянсе с командой из ОАЭ", – сообщили в министерстве.

По итогам двух дней ученики забрали две награды: Finalist Alliance Captain и первое место в номинации Motivate Award.

"Первые два дня мы почти без поражений шли впереди. Последний день игры был сложнее, однако мы вырвались в финал. Мы очень рады, что смогли не только отлично выступить на игре роботов, но и защитить наше портфолио перед судейской коллегией", – поделился капитан команды Дарын Смаил.

Победа в чемпионате открывает нашим школьникам доступ к грантам в мировых топовых вузах.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области 145 школьников получили награды за достижения на международных и республиканских олимпиадах.

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