Школьники получили награды на чемпионате по робототехнике в Китае

C 7 по 10 августа в Макао казахстанские школьники "Келешек мектептері" получили семь наград на международном чемпионате по робототехнике FIRST LEGO League Asia Open Championship 2025, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат стал крупнейшей азиатской площадкой в области робототехники, научных исследований и инновационных проектов, собрав свыше 500 команд и 12 000 участников из более чем 30 стран. Темой соревнований в этом году стало "Исследование подводного мира", передает пресс-служба Минпросвещения Казахстана.

По итогам трех дней казахстанские школьники показали высокий уровень инженерного мастерства, креативности и командной работы, достойно представив страну на мировой арене. Это две бронзовые медали Champions Award, а главную награду чемпионата завоевали воспитанники учебного центра Leas и команда "Subsquad" Дворца школьников города Уральска.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Также было несколько специальных судейских наград:

Innovation Project Award – команда Nova Team школы №97 г. Алматы, построенной в рамках нацпроекта "Келешек мектептері";

Core Values Award – команда Alliance учебного центра Leas;

Challenge Solution Award и Innovation Project Award – команда AquaBots школы №33 Туркестанской области, построенной в рамках нацпроекта "Келешек мектептері";

Core Values Award и Engineering Excellence Award – команда Yassi школы №149 г. Шымкента, построенной в рамках нацпроекта "Келешек мектептері";

Challenge Solution Award – команда OtAi школы №290 Кызылординской области, построенной в рамках нацпроекта "Келешек мектептері";

Team Poster Award – команда Arctic Rescuers школы №97 г. Алматы, построенной в рамках нацпроекта "Келешек мектептері";

Team Model award – команда Alem Innovators Центра инновационного творчества школьников "Alem" г. Алматы.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

"Поздравляем наших школьников с достойными результатами!" – говорится в сообщении министерства.

