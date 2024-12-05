Как Жамбылская область развивает зеленую энергетику

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК 5 декабря 2024 года рассказал о планах по запуску объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ближайшие три года, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в сфере зеленой энергетики Total Eren, Masdar и China Power реализуют проекты по строительству ветровых электростанций. Также на территории специальной экономической зоны Jibek Joly начато строительство завода Sany Renewable Energy по производству компонентов ветрогенераторов, общая сумма инвестиций – 54 млрд тенге.

"Реализуем три очень крупных даже по масштабам СНГ проекта. В Мойынкумском районе французская компания Total Eren будет строить большую ветростанцию мощностью 1 ГВт. В Сарысуском и Таласском районах арабская компания Masdar тоже будет строить ветровую электростанцию мощностью 500 МВт. В Сарысуском районе китайская China Power International строит ветровую электростанцию 500 МВт. К 2028 году у нас будет 25 источников ВИЭ общей мощностью 2,5 ГВт. Жамбылская область будет безусловным лидером в Казахстане по этому направлению", – заявил Ербол Карашукеев.

В настоящий момент в Жамбылской области функционируют 22 источника возобновляемой энергии мощностью 571 МВт. Это шесть гидроэлектростанций, 10 ветровых электростанций и шесть солнечных электростанций.

Он также добавил, что в регионе решается вопрос хранения вырабатываемой энергии, чтобы она могла попадать в общую сеть и вносить свой вклад в развитие экономики Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что Жамбылская область лидирует по мощности ВИЭ в республике.