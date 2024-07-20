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Российский инженер изобрел костюм Железного человека

Железный человек, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 02:22 Фото: YouTube/Alex Burkan
Инженер Алексей Буркан изобрел функциональный костюм Железного человека, сообщает Zakon.kz.

Процесс создания функционального костюма Железного человека он показал в новом видео. Работа по созданию прочного, легкого и удобного экзоскелета заняла у инженера шесть лет.

Железный человек, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 02:22

Фото: Instagram/alex_burkan

Удивительное видео передает весь процесс кропотливой работы: от карандашных набросков и пластилиновой модели до полноразмерной версии из композитных материалов. В итоге получился детальный экзоскелет под габариты самого инженера.

А в США ютуберы сняли видео на транспортном самолете Военно-воздушных сил.

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