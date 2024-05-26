Рыбак изобрел новый способ поиска рыбы и поделился им у себя в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так энтузиаст закрепил к карасю видеокамеру, чтобы тот изучил подводную обстановку и показал, где лучше ловить щук. Эксперимент вызвал большой интерес у зрителей, несмотря на то, что карась так и не нашел, где прячутся щуки.

Пользователи оценили смекалку нетерпеливого рыбака и кадры подводного мира, сделанные шустрым карасем.

В начале мая в Великобритании местная жительница поймала зеркального карпа весом 32,9 кг и установила рекорд.