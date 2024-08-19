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Электрокар на солнечных батареях собрал инженер из Канады

Инженер, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 05:05 Фото: Instagram/drewbuildsstuff
Инженер из города Онтарио смастерил из двух велосипедов электрокар на солнечных батареях, сообщает Zakon.kz.

Два электромотора, обеспечивающие скорость до 45 км/ч, питаются от девяти солнечных панелей общей мощностью 1575 Вт.

Солнечные батареи, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 05:05

Фото: Instagram/drewbuildsstuff

Изобретателю удалось проехать 250 км на своем изобретении, прежде чем солнце зашло и батареи разрядились. Он считает, что при правильном планировании времени электрокар может проехать до 400 км.

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