Электрокар на солнечных батареях собрал инженер из Канады

Инженер из города Онтарио смастерил из двух велосипедов электрокар на солнечных батареях, сообщает Zakon.kz.

Два электромотора, обеспечивающие скорость до 45 км/ч, питаются от девяти солнечных панелей общей мощностью 1575 Вт.

Фото: Instagram/drewbuildsstuff

Изобретателю удалось проехать 250 км на своем изобретении, прежде чем солнце зашло и батареи разрядились. Он считает, что при правильном планировании времени электрокар может проехать до 400 км.

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