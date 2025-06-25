Как владельцы частных домов в Казахстане могут зарабатывать на солнечных батареях

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 25 июня 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал, как владельцы частных домов могут зарабатывать на солнечных батареях, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что жители частных домов и предприниматели в Казахстане могут ставить у себя солнечные батареи на крыше или на участке.

"В прошлом году мы обновили законодательство. Если простым языком сказать: житель частного дома может у себя на крыше установить солнечную батарею 200 киловатт. Потреблять из них 100 сам, а 100 продавать в сеть, и у него энергопередающая компания обязана будет купить по среднему тарифу, который есть в этой области. Это достаточно выгодный механизм", – сказал Сунгат Есимханов.

Он отметил, что в частных домах пока немного таких батарей. Более активно этим занимается малый бизнес. За последний год мощность установленных солнечных панелей у населения и малого бизнеса выросла больше чем в два раза. Власти планируют дальше развивать и расширять такую поддержку с помощью акиматов.

По состоянию на конец 2024 года в Казахстане функционировали 153 объекта ВИЭ общей установленной мощностью 3 032 МВт, что позволило обеспечить 6,43% от общего объема производства электроэнергии в стране.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут устанавливать солнечные панели на своих домах.