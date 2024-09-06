Больше половины казахстанцев используют настройки доступности в Яндекс Браузере
Об этом на панельной дискуссии, посвященной цифровой инклюзии, сообщила Мария Тимофеева, руководитель социальных проектов Yandex Qazaqstan.
Конференция проходила с 3 по 5 сентября под эгидой ООН и Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и стала важной площадкой для обсуждения цифровизации, инклюзии и устойчивого развития в регионе.
На сессии "Преодоление цифрового разрыва: стратегии инклюзивной цифровой трансформации" эксперты из различных сфер — бизнеса, государственных структур, НПО и технологических организаций — обсуждали пути преодоления цифрового разрыва и создание условий для инклюзивности цифровых технологий.
Мария Тимофеева отметила, что 51% казахстанских пользователей приложения Яндекс Браузера используют хотя бы одну из настроек доступности. Наибольшей популярностью пользуется темная тема, которую активируют 36% пользователей, за ней следуют функции изменения шрифта (11%) и программы для чтения с экрана вслух (6%).
"Настройки доступности используют не только люди с инвалидностью, но и остальные пользователи в разных ситуациях. Например, темная тема была придумана для слабовидящих людей, а сейчас многие пользователи включают ее при тусклом свете, чтобы снизить нагрузку на глаза. Так, улучшая цифровую доступность сервисов, мы создаем более удобные сервисы для всех", — пояснила Тимофеева.
В условиях стремительной цифровизации Казахстан продолжает адаптироваться к новым вызовам, и доступность цифровых технологий становится вопросом социальной справедливости, равного доступа к образованию, работе и онлайн сервисам.
Поэтому особое внимание на конференции уделялось сервисам, которые напрямую влияют на качество жизни людей с инвалидностью и их самостоятельность. Например, в сервисе Яндекс Go доступен экран специальных возможностей. С его помощью пользователи с особенностями здоровья могут указать опции, которые им важны для заказа такси и в процессе поездки. Среди них — особенности коммуникации (если пользователь общается только текстом или не говорит, но слышит), помощь в поиске машины и поездка с инвалидным креслом.
Яндекс активно улучшает цифровую доступность своих сервисов, и уже 14 из них, включая Такси, Поиск, Браузер, Почту и Карты, поддерживают работу с программами экранного доступа в Казахстане. Виртуальный ассистент Алиса помогает людям со сниженной мобильностью выполнять повседневные задачи с помощью голосовых команд. Также компания разрабатывает приложения, такие как Яндекс Разговор, которые переводят текст в речь и наоборот, что упрощает общение людей с инвалидностью по слуху с окружающими.
Одним из успешных проектов стал "Инватакси", запущенный в 2023 году по инициативе Министерства труда и социальной защиты Казахстана. В рамках этого проекта люди с инвалидностью могут бесплатно заказывать такси через Яндекс Go, и с момента запуска было совершено более 140 000 поездок в Астане и Алматы.
Цифровая инклюзия требует активного участия всех сторон — государства, бизнеса и общественных организаций. Только совместными усилиями можно обеспечить доступность цифровых технологий для всех казахстанцев, что станет основой для дальнейшего устойчивого развития страны в условиях цифровой трансформации.
Фото: Yandex Qazaqstan