Больше половины казахстанцев используют настройки доступности в Яндекс Браузере

В ходе Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации, стало известно, что более половины казахстанских пользователей приложения Яндекс Браузера активно используют настройки доступности.

Об этом на панельной дискуссии, посвященной цифровой инклюзии, сообщила Мария Тимофеева, руководитель социальных проектов Yandex Qazaqstan.

Конференция проходила с 3 по 5 сентября под эгидой ООН и Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и стала важной площадкой для обсуждения цифровизации, инклюзии и устойчивого развития в регионе.

На сессии "Преодоление цифрового разрыва: стратегии инклюзивной цифровой трансформации" эксперты из различных сфер — бизнеса, государственных структур, НПО и технологических организаций — обсуждали пути преодоления цифрового разрыва и создание условий для инклюзивности цифровых технологий.

Мария Тимофеева отметила, что 51% казахстанских пользователей приложения Яндекс Браузера используют хотя бы одну из настроек доступности. Наибольшей популярностью пользуется темная тема, которую активируют 36% пользователей, за ней следуют функции изменения шрифта (11%) и программы для чтения с экрана вслух (6%).

"Настройки доступности используют не только люди с инвалидностью, но и остальные пользователи в разных ситуациях. Например, темная тема была придумана для слабовидящих людей, а сейчас многие пользователи включают ее при тусклом свете, чтобы снизить нагрузку на глаза. Так, улучшая цифровую доступность сервисов, мы создаем более удобные сервисы для всех", — пояснила Тимофеева.

В условиях стремительной цифровизации Казахстан продолжает адаптироваться к новым вызовам, и доступность цифровых технологий становится вопросом социальной справедливости, равного доступа к образованию, работе и онлайн сервисам.

Поэтому особое внимание на конференции уделялось сервисам, которые напрямую влияют на качество жизни людей с инвалидностью и их самостоятельность. Например, в сервисе Яндекс Go доступен экран специальных возможностей. С его помощью пользователи с особенностями здоровья могут указать опции, которые им важны для заказа такси и в процессе поездки. Среди них — особенности коммуникации (если пользователь общается только текстом или не говорит, но слышит), помощь в поиске машины и поездка с инвалидным креслом.

Яндекс активно улучшает цифровую доступность своих сервисов, и уже 14 из них, включая Такси, Поиск, Браузер, Почту и Карты, поддерживают работу с программами экранного доступа в Казахстане. Виртуальный ассистент Алиса помогает людям со сниженной мобильностью выполнять повседневные задачи с помощью голосовых команд. Также компания разрабатывает приложения, такие как Яндекс Разговор, которые переводят текст в речь и наоборот, что упрощает общение людей с инвалидностью по слуху с окружающими.

Одним из успешных проектов стал "Инватакси", запущенный в 2023 году по инициативе Министерства труда и социальной защиты Казахстана. В рамках этого проекта люди с инвалидностью могут бесплатно заказывать такси через Яндекс Go, и с момента запуска было совершено более 140 000 поездок в Астане и Алматы.

Цифровая инклюзия требует активного участия всех сторон — государства, бизнеса и общественных организаций. Только совместными усилиями можно обеспечить доступность цифровых технологий для всех казахстанцев, что станет основой для дальнейшего устойчивого развития страны в условиях цифровой трансформации.