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Китайский зоопарк выдавал раскрашенных собак за панд

Обман в китайском зоопарке, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 02:59 Фото: dailymail
Китайский зоопарк выдавал раскрашенных собак за панд. Возмущенные посетители требуют вернуть деньги за билеты, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала Daily Mail, в городском округе Шаньвэй в китайской провинции Гуандун есть зоопарк, который, по собственному утверждению, является домом для редких и экзотических животных. Недавно парк оказался в центре скандала, поскольку посетители встретили там еще более редких животных, чем могли предположить.

В вольере с пандами действительно бегали небольшие зверьки черно-белого окраса, но когда посетители присмотрелись внимательнее, оказалось, что это две раскрашенные под панд собаки породы чау-чау. "Редких животных" сняли на видео, которое быстро набрало популярность. Поддельные "панды" вели себя куда более резво, чем обычно это делают настоящие.

Сотрудники зоопарка признали, что в вольере действительно находятся раскрашенные собаки, но заявили, что никакого обмана нет, поскольку не выдавали собак за панд, а специально показывали "собак-панд". Тем не менее, некоторые посетители потребовали вернуть деньги за билет.

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