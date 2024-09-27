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Цукерберг представил очки с синхронным переводом мировых языков

Очки, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 07:30 Фото: Facebook/zuck
26 сентября Марк Цукерберг представил революционные AR-очки Orion, сообщает Zakon.kz.

Эксперты цифровых технологий назвали их "самыми продвинутыми смарт-очками в истории". Они весят 100 грамм и в их линзах есть все то же самое, что и в Vision Pro:

  • звонки с 3D-аватарами;
  • игры;
  • фильмы и браузер.

В комплекте с очками идет браслет, который отслеживает сигналы мозга. Голограммы можно скроллить с помощью движений рук или глаз. Лучшая фишка – синхронный перевод речи с десятков языков прямо в динамики очков.

Самое главное, что при таком функционале они легче, удобнее и привлекательнее, чем громоздкие гарнитуры.

А Илон Маск анонсировал беспилотные полеты ракет SpaceX на Марс.

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Алия Абди
Цукерберг Марк 2024 год Нанотехнологии Цифровые технологии
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