"Кселл": мобильные операторы готовы поддерживать локальных товаропроизводителей

Телеком-операторы, в том числе и мобильные, сегодня активно внедряют в свой закупочный процесс обретающие все большую популярность офтейк-контракты.

Так, например, Группа компаний "Казахтелеком" за последние два года заключила с различными отечественными компаниями и предприятиями ряд крупных контрактов на прямую поставку продукции и товаров. Только в прошлом году было заключено 11 офтейк-контрактов на общую сумму в 1,3 млрд тенге.

Как раз вопросам поддержки отечественных производителей был посвящен круглый стол, организованный при поддержке АО "Самрук-Казына" совместно с ТОО "Самрук-Казына Контракт". На встрече участники, а это более 70 представителей ведущих казахстанских компаний, обсудили вопросы увеличения доли отечественных товаров в государственных закупках и внедрения системы офтейк-контрактов.

"Важно увеличивать долю отечественных товаров в закупках, как это было указано в Послании главы государства. Поддержка отечественных товаропроизводителей в рамках системы офтейк-контрактов может значительно укрепить экономику страны и обеспечить устойчивый рост. Мобильные операторы готовы поддерживать локальных производителей". Директор Департамента централизованных закупок АО "Кселл" Мирас Байсаков

Отметим, что Группа компаний "Казахтелеком" продолжает активно поддерживать отечественных производителей, предоставляя им возможности для роста и развития, что в свою очередь укрепляет экономику Казахстана.

"Поддержка отечественных производителей является стратегическим приоритетом для "Казахтелекома". Компания готова рассмотреть предложения казахстанских производителей телекоммуникационного оборудования, что не только поддержит локальное производство, но и откроет новые возможности для бизнеса". Гендиректор – директор по проведению закупок дирекции "Телеком Комплект" АО "Казахтелеком" Мурат Сарсекеев

По итогам круглого стола были подписаны меморандумы о сотрудничестве и взаимодействии с такими казахстанскими производителями, как как производитель роутеров ТОО "КС link" и завод энергетических решений PowerTech. Эти соглашения помогут укрепить позиции отечественных компаний на рынке и содействовать внедрению инновационных решений в телекоммуникационную инфраструктуру страны.