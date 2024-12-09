Повышение стоимости интернета и связи отменяется: "Кселл" сделал важное заявление

Сегодня, 9 декабря 2024 года, ведущий мобильный оператор "Кселл" объявил об отмене грядущего повышения тарифов на свои услуги.

Планировавшаяся на 13 декабря корректировка должна была затронуть 18 тарифных планов, которые в среднем подорожали бы на 400 тенге.

"Вопросы тарифной политики обсуждались с профильным министерством – МЦРИАП РК и по итогам дискуссии было принято решение не повышать стоимость услуг", – заявили в компании.

Также в "Кселл" отметили, что в настоящее время в компании введен режим жесткой экономии: бюджеты пересматриваются, второстепенные проекты временно отложены, проводится оптимизация операционных расходов.