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Общество

Повышение стоимости интернета и связи отменяется: "Кселл" сделал важное заявление

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 14:43 Фото: pexels
Сегодня, 9 декабря 2024 года, ведущий мобильный оператор "Кселл" объявил об отмене грядущего повышения тарифов на свои услуги.

Планировавшаяся на 13 декабря корректировка должна была затронуть 18 тарифных планов, которые в среднем подорожали бы на 400 тенге.

"Вопросы тарифной политики обсуждались с профильным министерством – МЦРИАП РК и по итогам дискуссии было принято решение не повышать стоимость услуг", – заявили в компании.

Также в "Кселл" отметили, что в настоящее время в компании введен режим жесткой экономии: бюджеты пересматриваются, второстепенные проекты временно отложены, проводится оптимизация операционных расходов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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