Повышение стоимости интернета и связи отменяется: "Кселл" сделал важное заявление
Фото: pexels
Сегодня, 9 декабря 2024 года, ведущий мобильный оператор "Кселл" объявил об отмене грядущего повышения тарифов на свои услуги.
Планировавшаяся на 13 декабря корректировка должна была затронуть 18 тарифных планов, которые в среднем подорожали бы на 400 тенге.
"Вопросы тарифной политики обсуждались с профильным министерством – МЦРИАП РК и по итогам дискуссии было принято решение не повышать стоимость услуг", – заявили в компании.
Также в "Кселл" отметили, что в настоящее время в компании введен режим жесткой экономии: бюджеты пересматриваются, второстепенные проекты временно отложены, проводится оптимизация операционных расходов.
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