В Китае построят первый в мире завод летающих автомобилей
По данным агентства "Синьхуа", на первом этапе на заводе будут производить модули для автомобиля "Сухопутный авианосец".
On October 27, XPENG AEROHT held a successful groundbreaking ceremony for the flying car manufacturing base! Another milestone for the mass production of flying cars. #XPENGAEROHT #FlyingCar #Tech #Innovation pic.twitter.com/VeRPBXJxVZ— XPENG AEROHT (@XPENG_AEROHT) October 27, 2024
Основатель Xpeng утверждает, что модель в сентябре этого года уже совершила свой первый полет. Ее предпродажи начнутся в конце 2024 года.
XPENG AEROHT’s flying car manufacturing base breaks ground—low-altitude travel is closer than ever!#XPENGAEROHT #FlyingCar #Tech #Innovation pic.twitter.com/4Hom3ekRpr— XPENG AEROHT (@XPENG_AEROHT) October 27, 2024
Также отмечено, что производственная мощность будущего проекта составит 10 тысяч единиц в год.
XPeng Inc. или XPeng Motors – китайская автомобилестроительная компания, один из крупнейших производителей "умных" легковых электромобилей (в том числе беспилотных). Также XPeng занимается обслуживанием и прокатом своих автомобилей, предоставляет услуги собственной сети зарядных станций, разрабатывает беспилотные летательные аппараты и системы автономного вождения (в том числе собственное программное обеспечение, голосовые помощники, датчики и лидары).
Ранее сообщалось, что Ferrari представила новейший флагманский суперкар. Новый суперкар F80 будет выпущен ограниченной серией всего в 799 единиц.