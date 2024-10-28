В Китае построят первый в мире завод летающих автомобилей

В крупнейшем китайском городе Гуанчжоу стартовало строительство интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей. О грандиозных планах заявила компания-производитель XPeng Motors, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства "Синьхуа", на первом этапе на заводе будут производить модули для автомобиля "Сухопутный авианосец".

On October 27, XPENG AEROHT held a successful groundbreaking ceremony for the flying car manufacturing base! Another milestone for the mass production of flying cars. #XPENGAEROHT #FlyingCar #Tech #Innovation pic.twitter.com/VeRPBXJxVZ — XPENG AEROHT (@XPENG_AEROHT) October 27, 2024

Основатель Xpeng утверждает, что модель в сентябре этого года уже совершила свой первый полет. Ее предпродажи начнутся в конце 2024 года.

Также отмечено, что производственная мощность будущего проекта составит 10 тысяч единиц в год.

XPeng Inc. или XPeng Motors – китайская автомобилестроительная компания, один из крупнейших производителей "умных" легковых электромобилей (в том числе беспилотных). Также XPeng занимается обслуживанием и прокатом своих автомобилей, предоставляет услуги собственной сети зарядных станций, разрабатывает беспилотные летательные аппараты и системы автономного вождения (в том числе собственное программное обеспечение, голосовые помощники, датчики и лидары).

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