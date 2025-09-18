#АЭС в Казахстане
Технологии

В Китае столкнулись летающие электромобили

В Китае столкнулись два электромобиля Xpeng Aeroht , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 07:30 Фото: Х/XPENG_AEROHT
Два летающих электромобиля компании Xpeng Aeroht столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в китайском Чанчуне, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, авария случилась16 сентября из-за того, что машины подлетели слишком близко друг к другу. Компания ведет расследование причин инцидента, передает CNN.

Во время посадки, которая, как и взлет, осуществляется вертикально, один из аппаратов загорелся. В ходе происшествия, которое прозвали "ДТП XXI века" люди не получили серьезных травм.

Для стартапа Xpeng Aeroht происшествие стало проблемой, поскольку компания готовится в 2026 году начать серийное производство летающих электромобилей.

16 сентября у американского космического грузового корабля Cygnus XL с грузом для Международной космической станции сломался двигатель.

Фото Алия Абди
Алия Абди
