В Китае столкнулись летающие электромобили
Фото: Х/XPENG_AEROHT
Два летающих электромобиля компании Xpeng Aeroht столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в китайском Чанчуне, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, авария случилась16 сентября из-за того, что машины подлетели слишком близко друг к другу. Компания ведет расследование причин инцидента, передает CNN.
Во время посадки, которая, как и взлет, осуществляется вертикально, один из аппаратов загорелся. В ходе происшествия, которое прозвали "ДТП XXI века" люди не получили серьезных травм.
Для стартапа Xpeng Aeroht происшествие стало проблемой, поскольку компания готовится в 2026 году начать серийное производство летающих электромобилей.
