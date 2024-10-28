Вклад новых технологий в развитие казахстанской энергетики

Энергетический сектор традиционно занимает стратегически важное место в экономике Казахстана, обеспечивая стабильное энергоснабжение для населения и бизнеса. Реализация амбициозных планов страны по индустриализации во многом зависит от устойчивого роста и развития электроэнергетики.

Однако в последние годы Казахстан столкнулся с дефицитом электроэнергии, который в пиковые часы достигает 2 гигаватт и частично покрывается за счет импорта из соседних стран. В ответ на этот вызов правительство разработало планы модернизации существующих электростанций и строительства новых мощностей.

К 2028 году планируется ввести в строй порядка 6,7 гигаватт новых генерирующих мощностей, из которых уже к концу 2024 года будет введено 700 мегаватт. Ожидается, что в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будут построены новые ТЭЦ, а также объекты с использованием ВИЭ и парогазовые установки в Актобе, Актау, Кызылорде, Туркестане и других городах. Эти меры помогут укрепить энергетическую безопасность страны и сократить зависимость от импорта.

Развитие энергетической инфраструктуры требует привлечения современных технологий, особенно учитывая, что строительство новых объектов зачастую осуществляется частными компаниями. Для поиска лучших технических решений значимую роль играют специализированные выставки, крупнейшей из которых в Центральной Азии является PowerExpo Almaty. Это масштабное экспособытие, демонстрирующее весь спектр оборудования, услуг и технологий для энергетики, которое пройдет в Алматы с 30 октября по 1 ноября 2024 года.

Фото: пресс-служба Iteca

В выставке примут участие 185 компаний-поставщиков из 12 стран, включая Австрию, Азербайджан, Беларусь, Германию, Италию, Казахстан, Китай, Россию, Таиланд, Турцию, Узбекистан и Чешскую Республику. Участники представят новейшие разработки и достижения в области электротехники, электрооборудования для энергетики и строительства, а также освещения, энергосбережения и автоматизации.

Число экспонентов по сравнению с 2023 годом увеличилось на 70%, зарубежные компании составляют 63% от общего количества участников, что подчеркивает растущий интерес международных компаний к казахстанскому рынку.

Деловая программа PowerExpo Almaty традиционно включает насыщенные тематические сессии. 30 октября пройдет стратегическая сессия на тему "Будущее водородной энергетики Казахстана: тренды и перспективы", где представители государственных структур, крупных энергокомпаний и международных организаций обсудят разработку национальной стратегии в области водородной энергетики. Также запланирована кейс-сессия по инновациям в кибербезопасности и применению ИИ в энергетике, в ходе которой будут рассмотрены вызовы и возможности кибербезопасности для энергосистем страны.

Во второй день выставки состоится панельная дискуссия "Возобновляемые источники энергии как часть энергосистемы и источник электроснабжения для малого и среднего бизнеса", где участники поделятся опытом внедрения ВИЭ на отечественных и зарубежных объектах. Кроме того, в рамках кейс-сессии "Внутристрановая ценность: отечественные товаропроизводители в энергетике" будет обсуждаться вклад местных производителей в укрепление энергетической безопасности.

Фото: пресс-служба Iteca

Практическая направленность сессий и участие международных экспертов делают PowerExpo Almaty важной площадкой для обмена опытом и знаниями. Получить больше информации о крупнейшем энергетическом событии Казахстана можно на сайте.

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