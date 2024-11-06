Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Турецкий электромобиль подарили президенту Кыргызстана

Автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 05:44 Фото: 24.kg
Сделанный в Турции электромобиль Togg преподнесли в подарок 5 ноября Садыру Жапарову, сообщает Zakon.kz.

После двусторонних переговоров в "Ынтымак Ордо" лидеры двух стран прокатились вокруг здания Администрации президента на автомобиле цвета "Белый Памуккале". На правах нового владельца авто Садыр Жапаров сел за руль, а Реджеп Тайип Эрдоган расположился на пассажирском сиденье.

Импровизационный тест-драйв сопровождался в присутствии кортежа из автомобилей двух стран.

Стало известно, что автомобиль производится в провинции Бурса. Его базовая комплектация оснащена электромотором мощностью 204 лошадиные силы.

А в корпорации Tesla пообещали создать и выпустить в продажу самый недорогой электрокар. Производством доступной модели планируют заняться в начале 2025 года.

Читайте также

США
В США машины для голосования вышли из строя
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
В Telegram появятся мини-приложения и полноэкранный режим
Warner Bros.
Точную копию Бэтмобиля воссоздали в США
Алия Абди
Жапаров Садыр Эрдоган Реджеп Тайип Кыргызстан Турция 2024 год Электромобили Технологии Президенты Подарки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Ливни, снегопад и очень сильный ветер: прогноз непогоды в Казахстане на 6 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: