Турецкий электромобиль подарили президенту Кыргызстана

Сделанный в Турции электромобиль Togg преподнесли в подарок 5 ноября Садыру Жапарову, сообщает Zakon.kz.

После двусторонних переговоров в "Ынтымак Ордо" лидеры двух стран прокатились вокруг здания Администрации президента на автомобиле цвета "Белый Памуккале". На правах нового владельца авто Садыр Жапаров сел за руль, а Реджеп Тайип Эрдоган расположился на пассажирском сиденье.

Импровизационный тест-драйв сопровождался в присутствии кортежа из автомобилей двух стран.

Стало известно, что автомобиль производится в провинции Бурса. Его базовая комплектация оснащена электромотором мощностью 204 лошадиные силы.

А в корпорации Tesla пообещали создать и выпустить в продажу самый недорогой электрокар. Производством доступной модели планируют заняться в начале 2025 года.