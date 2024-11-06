Турецкий электромобиль подарили президенту Кыргызстана
Фото: 24.kg
Сделанный в Турции электромобиль Togg преподнесли в подарок 5 ноября Садыру Жапарову, сообщает Zakon.kz.
После двусторонних переговоров в "Ынтымак Ордо" лидеры двух стран прокатились вокруг здания Администрации президента на автомобиле цвета "Белый Памуккале". На правах нового владельца авто Садыр Жапаров сел за руль, а Реджеп Тайип Эрдоган расположился на пассажирском сиденье.
Импровизационный тест-драйв сопровождался в присутствии кортежа из автомобилей двух стран.
Стало известно, что автомобиль производится в провинции Бурса. Его базовая комплектация оснащена электромотором мощностью 204 лошадиные силы.
А в корпорации Tesla пообещали создать и выпустить в продажу самый недорогой электрокар. Производством доступной модели планируют заняться в начале 2025 года.
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