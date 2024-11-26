Казахстанцы в случае утечки персональных данных смогут получить страховые выплаты

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на пресс-конференции после заседания правительства 26 ноября 2024 года заявил, что будет введено киберстрахование для крупных компаний, собирающих персональные данные казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что эта мера повысит ответственность операторов, которые в массовом порядке собирают персональные данные.

"То есть, миллион (записей) и выше, данные людей. Будем обязательно вводить киберстрахование. В этом направлении будем жестче подходить", – заявил Жаслан Мадиев.

Сейчас в Казахстане есть несколько различных баз данных казахстанцев. Наиболее крупные –государственная база данных физических лиц и базы данных банковского сектора.

"Мы считаем, что эталонная база данных должна быть одна. Мы в эту сторону идем, то есть математика лица, когда считывается с биометрии, все должно накапливаться в одном месте. Есть планы такое построить", – сообщил он.

Киберстрахование означает, что компании должны будут заключать страховые контракты, чтобы в случае утечек или кражи данных пострадавшим гражданам или государству возмещался ущерб. Таким образом, компании будут вынуждены внедрять более строгие меры информационной безопасности.

Ранее Олжас Мадиев сообщал, что для защиты персональных данных казахстанцев подключили "белых" хакеров.

