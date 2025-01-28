Токаев анонсировал создание инфраструктуры для легализации цифровых активов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 января 2025 года анонсировал создание инфраструктуры для более широкого легального обращения цифровых активов, сообщает Zakon.kz.

На расширенном заседании правительства глава государства напомнил, что в Послании говорил о необходимости изменения подходов к обороту цифровых активов.

"У нас такие активы могут легально обращаться только на базе криптобирж МФЦА. При этом, по оценкам экспертов, площадку Центра используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой "серой зоне", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что финансовые регуляторы должны заняться формированием соответствующей законодательной базы.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил правительству форсировать развитие искусственного интеллекта в стране и приступить к внедрению его в государственных органах и национальных компаниях.