Токаев анонсировал создание инфраструктуры для легализации цифровых активов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 января 2025 года анонсировал создание инфраструктуры для более широкого легального обращения цифровых активов, сообщает Zakon.kz.
На расширенном заседании правительства глава государства напомнил, что в Послании говорил о необходимости изменения подходов к обороту цифровых активов.
"У нас такие активы могут легально обращаться только на базе криптобирж МФЦА. При этом, по оценкам экспертов, площадку Центра используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой "серой зоне", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что финансовые регуляторы должны заняться формированием соответствующей законодательной базы.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил правительству форсировать развитие искусственного интеллекта в стране и приступить к внедрению его в государственных органах и национальных компаниях.
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