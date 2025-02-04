Единственная отрасль с дефляцией – эксперты о стоимости связи в Казахстане

В минувшие выходные в Алматы прошел Digital Almaty – ежегодный форум, посвященный цифровым направлениям бизнеса, государства и общества. На одной из сессий операторы связи Казахстана рассказали о ценах, достижениях за последний год и планах по развитию связи.

Спикерами выступали Дамир Сейсембеков, Евгений Настрадин, Аскар Жамбакин, Александр Бабичев и Нурлан Мейрманов.

Связь в Казахстане

По оценкам международных экспертов, в нашей стане высокий уровень проникновения мобильного интернета, низкий уровень цифрового разрыва и активное потребление трафика. Это делает страну привлекательной для иностранных инвесторов. Например, для VEON.Таких результатов удается достичь благодаря растущим инвестициям в отрасль. Операторы связи рассказали, что прошлый год стал периодом активного строительства базовых станций, рекордным по многим показателям.

"325 млрд тенге – столько мы инвестировали в LTE за последние пять лет. И эта цифра будет только расти. В этом году капитальные расходы превысят показатель 2020 года в два раза. И у нас еще много работы: белые пятна, отдаленные села, республиканские трассы", – рассказывает CEO Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Фото: Досжан Курманов

По словам CEO Kcell, Казахстан входит в топ стран с потреблением трафика на душу населения. Казахстанцы проводят много времени в социальных сетях и предпочитают мессенджеры для созвонов. Для сравнения, в Индии голосовая связь по-прежнему основной канал связи. При этом из-за низкой плотности населения в нашей стране операторам приходится строить больше сайтов*, которыми пользуется меньшее количество абонентов. Например, в Пакистане на одну позицию оператора приходится 14 тыс. абонентов, в Узбекистане – 7 тыс., а в Казахстане – всего 2 тыс.

* Сайт – локация, на которой расположены одна или несколько базовых станций. Базовая станция – комплекс телекоммуникационного оборудования, отвечающего за прием и передачу данных, то есть за работу интернета и голосовой связи. Без базовой станции мобильная связь в районе работать не будет.

Однако, как отметил модератор сессии Таир Смаилов, представитель международной ассоциации GSMA, несмотря на вызовы, операторы добились значительных результатов: Казахстан улучшает свои позиции в международных рейтингах. За пять лет страна поднялась с 95-го места со скоростью 21 Мб/сек до 57-го места со скоростью 53,7 Мб/сек, то есть в 2,5 раза.

Цены на тарифы и их рост

Самым волнующим вопросом осталась тема цен на связь в стране. Операторы пояснили, что сами сталкиваются с повышением цен:

"С 1 февраля подорожает электроэнергия. У оператора один сайт потребляет энергии как 20 квартир, а вся сеть – как один крупный город Казахстана. И таких операторов трое. Чем больше базовых станций и чем выше технологии, тем больше расходов и тем дороже тарифы. Мы стараемся реже пересматривать цены. Но если мы не будем этого делать, сеть будет деградировать", – пояснил глава Beeline.

Однако, по словам Евгения Настрадина, телеком-сфера – единственная отрасль, в которой происходит не инфляция, а дефляция.

Фото: Досжан Курманов

Математику пояснил CEO Tele2 Александр Бабичев:

"Если сравнивать рост потребления мобильного интернета за 2024 год, то он более чем в два раза опережает рост среднего чека на покупку тарифа. Это объясняет, почему снижается средняя стоимость гигабайта. Потребление, которое мы генерируем, значительно опережает рост цен".

С абонентами операторы поделились лайфхаком – семейные тарифные планы, которые дешевле за счет оплаты мобильной связи сразу нескольких абонентов, домашнего интернета и телевидения. И социальные – для пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью.

Материал подготовлен при поддержке Beeline