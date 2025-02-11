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Технологии

Свыше 700 млн тенге попросили у правительства на цифровую систему в растениеводстве

Тенге, деньги, коррупция, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 11:47 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров попросил правительство поддержать вопрос выделения дополнительных средств МСХ для внедрения новой информационной системы прослеживаемости растениеводства, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил Айдарбек Сапаров на заседании правительства 11 февраля 2025 года, существующая прослеживаемость растениеводческой продукции возникает только при выдаче сопроводительных документов на партию, что не охватывает полную прослеживаемость.

"Новая цифровая система позволит проследить цикл производства и происхождения сельхозпродукции по принципу "от поля до стола", а также обеспечит контроль и безопасность перемещаемой продукции", – сказал Айдарбек Сапаров.  

Планируется также внедрить паспортизацию объектов растениеводства – посевные площади, исторические данные, урожайность, объемы хранения, что обеспечит прозрачность происхождения продукции.

"С начала текущего года в Акмолинской области министерство приступило к технической апробации проекта. Для полномасштабного запуска системы требуется порядка 714 млн тенге, которые были отражены в инвестпроекте к техническому заданию, согласованному с МЦРИАП", – отметил министр.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил разработать цифровую карту сельскохозяйственных земель. 

Бауыржан Муканов
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