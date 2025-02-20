Магазин из золотых слитков открылся в Китае

18 февраля в Шанхае открылся магазин с золотыми керамическими плитками на фасаде, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы модного бренда Loewe, для облицовки фасада CASA LOEWE Shanghai было использовано ни много ни мало 35 536 золотых керамических плиток. Это индивидуальные золотистые керамические плиты из Барселоны.

"Материалы, полученные из гор Восточной Испании, превратились в мерцающий золотой внешний вид, который теперь освещает центр Шанхая", – говорится в сообщении модного бренда.

Фото: loewe

Стоит ли говорить, что новый бутик в Шанхае уже покорил соцсети.

"Кажется, у Эрмитажа появился конкурент", – с восторгом отметили в комментариях.

From Spain to Shanghai.



The façade of CASA LOEWE Shanghai is created by 35,536 individual golden ceramic tiles made by Barcelona-based Studio Cumella. Materials sourced from the mountains of eastern Spain were transformed into the glimmering golden exterior that now lights up… pic.twitter.com/TVsYERXTxO — LOEWE (@LoeweOfficial) February 18, 2025

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