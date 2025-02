Магазин из золотых слитков открылся в Китае

По данным пресс-службы модного бренда Loewe, для облицовки фасада CASA LOEWE Shanghai было использовано ни много ни мало 35 536 золотых керамических плиток. Это индивидуальные золотистые керамические плиты из Барселоны.

Стоит ли говорить, что новый бутик в Шанхае уже покорил соцсети.

From Spain to Shanghai.



The façade of CASA LOEWE Shanghai is created by 35,536 individual golden ceramic tiles made by Barcelona-based Studio Cumella. Materials sourced from the mountains of eastern Spain were transformed into the glimmering golden exterior that now lights up… pic.twitter.com/TVsYERXTxO