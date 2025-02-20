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Технологии

Магазин из золотых слитков открылся в Китае

Шанхай, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 08:12 Фото: loewe
18 февраля в Шанхае открылся магазин с золотыми керамическими плитками на фасаде, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы модного бренда Loewe, для облицовки фасада CASA LOEWE Shanghai было использовано ни много ни мало 35 536 золотых керамических плиток. Это индивидуальные золотистые керамические плиты из Барселоны.

"Материалы, полученные из гор Восточной Испании, превратились в мерцающий золотой внешний вид, который теперь освещает центр Шанхая", – говорится в сообщении модного бренда.

Фото: loewe

Стоит ли говорить, что новый бутик в Шанхае уже покорил соцсети.

"Кажется, у Эрмитажа появился конкурент", – с восторгом отметили в комментариях.

А вот продавцы парижского бутика модного дома Dior помогли молодой супружеской паре провести необычное гендер-пати.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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