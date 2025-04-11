Стоимость золота снова обновила рекорд: насколько подорожали золотые слитки в Казахстане

Золото в Казахстане заметно подорожало за последние недели, следуя за ростом цен на мировом рынке. Это также отразилось и на стоимости мерных слитков. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Менее чем за две недели стоимость грамма золота в Казахстане выросла почти на две тысячи тенге. По данным Национального банка на 11 апреля, она составляет 51 456 тенге. В обменных пунктах средний курс покупки превышает 53 тыс. тенге, продажи – 57 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в первые дни апреля стоимость золота в Казахстане впервые превысила 50 тысяч тенге за грамм. На фоне этого заметно увеличилась и стоимость слитков золота. В обменных пунктах и банках можно приобрести мерные слитки золота весом 5, 10, 20, 50 или 100 грамм.

Еще месяц назад 10-граммовый слиток в среднем обошелся бы в 460-480 тыс. тенге. Соответственно, сегодня для его покупки потребуется уже как минимум 570 тыс. тенге.

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Слиток весом в 5 грамм в прошлом месяце можно было приобрести приблизительно за 230-235 тыс. тенге, а сегодня он стоит уже более 280 тыс. тенге. Таким образом, за месяц рост стоимости золотых слитков составил порядка 20%.

В Казахстане золото дорожает вслед за ростом драгоценного металла на мировом рынке. По данным Trading Economics, в пятницу золото превысило отметку в 3200 долларов за унцию, что стало новым рекордом.

Фото: Trading Economics

Цена на золото поднимается на фоне ослабления доллара США и растущего спроса на безопасность после дальнейшей эскалации торговой войны между США и Китаем. Отметим, что Китай повысил свои пошлины для США до 125% с 12 апреля и заявил, что проигнорирует дальнейшие меры Соединенных Штатов после серии повышений пошлин Белым домом, которые достигли 145%.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, как американские пошлины отразятся на Казахстане.