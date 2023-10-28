Бесплатный магазин открылся в Карагандинской области

Магазин, в котором бесплатно можно взять продукты, одежду и даже технику, открыл свои двери в городе Абай Карагандинской области в минувший четверг, сообщает Zakon.kz.

Каждый четверг и пятницу магазин смогут посещать жители района, у которых есть специальная тетрадка. Ее выдают семьям после прохождения комиссии, которая выносит решение, что семья действительно нуждается в поддержке и помощи, передает E-Karaganda.

"Изначально мы взяли список нуждающихся семей города и близлежащих сел в акимате. У нас есть специальные тетради с нашим стикером. Мы клеим его каждому, кто уже прошел проверку. А проверяем лично каждую семью. Потому что уже были случаи, когда нас пытались обмануть. Мы не даем каждому желающему, так будет беспредел. Мы даем тем, кому действительно нужно". Рустем Шакен, руководитель благотворительного фонда "Хаким"

На попечении у фонда находятся 250 семей, чтобы помочь всем им, фонд собирает благотворительную помощь от жителей региона. На эти же средства начал работать и магазин.

"Я создал этот фонд и открыл такой магазин не просто так, это очень личное. Однажды я понял, что делаю что-то не так. Все есть у меня: и жена, и дети, и крыша над головой. А что я сам сделал для этого мира? Так и начал заниматься благотворительностью". Рустам Шакенов

В магазине каждый, кто прошел проверку комиссией – для этого достаточно просто прийти домой к семье, говорит Шакенов – могут получить все необходимое в магазине. Крупы, мука, макаронные изделия, масло, мясо птицы, различные корнеплоды, чай, сахар, печенье и даже конфеты, а также совершенно новую одежду, обувь и бытовые принадлежности.

В перспективе Рустам Шакенов запланировал открыть подобные магазины в других регионах и городах.

Как ранее заявили в министерстве труда и социальной защиты, за девять месяцев текущего года адресную социальную помощь, выплаты для особой группы граждан, получили более полумиллиона казахстанцев. Стоит отметить, что летом этого года в Казахстане изменили правила назначения соцвыплат.