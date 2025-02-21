В Туркестанской области строится электростанция мощностью около 1000 МВт

В рамках принципа главы государства "Развитые регионы – мощная экономика" в Туркестанской области предпринимаются конкретные шаги. В Сайрамском районе строится электростанция мощностью около 1000 МВт.

Это будет проект, который избавит Туркестанскую область и город Шымкент от дефицита энергии. Строительство парогазовой станции ТОО "БГК Туркестан" – дочерней организации Фонда "Самрук-Қазына" – началось в населенном пункте Карамурт Сайрамского района.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Проект, реализуемый консорциумом южнокорейских компаний "Doosan Enerbility" и казахстанских компаний "Bazis Construction", станет новым предприятием по преодолению энергодефицита в южном регионе Казахстана, в том числе в городе Шымкент и Туркестанской области с населением более 2 млн человек. Проект стоимостью 800 млрд тенге при выходе на полную производственную мощность будет производить 926,5 МВт электроэнергии. Газотурбинные установки будут производиться немецкой компанией Siemens Energy, паровые турбинные установки – чешской компанией Doosan Skoda Power. Из Италии импортируются котельные устройства, трансформаторы повышения мощности от казахстанской компании Asia Trafo. По лучшим технологическим решениям для строящегося комплекса отведено 60 га земли.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Сейчас в строительстве задействовано около 2500 человек из 11 компаний. Большая часть из них – жители Толебийского и Сайрамского районов. После завершения строительных работ и перехода предприятия на полную занятость численность постоянно занятых граждан достигнет 400 человек. Сейчас строится магистральный газопровод с целью поставки газа высокого давления для нужд предприятия. По регионам, где будут задействованы газовые системы, проведены работы по приобретению земель у частных собственников, увеличены темпы строительно-монтажных работ.