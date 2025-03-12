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Технологии

Что происходит на рынке финансовых технологий и какие тренды ждут его в будущем

Что происходит на рынке финтеха и какие тренды его ждут в будущем, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 15:53 Фото: из личного архива Алексея Тян
Об особенностях сегодняшнего рынка финансовых технологий и перспективах его дальнейшего развития Zakon.kz рассказал владелец рекламного агентства Orange Media Алексей Тян.

– Начнем с основного вопроса. Какова текущая ситуация на рынке финтеха?

– По опыту Orange Media, финтех-индустрия продолжает активный рост. Его катализатором стала пандемия COVID-19, когда многие финансовые процессы перешли в онлайн. Сегодня подавляющее большинство всех транзакций происходит в цифровом формате. Это колоссальное изменение в поведении пользователей.

– Поговорим о трендах. Какие направления сейчас в центре внимания?

– Их несколько, выделю пять ключевых.

Во-первых, супераппы. Раньше одно приложение решало одну задачу, а теперь пользователи хотят универсальные решения: где можно заказать такси, еду и доставку товаров. В финтехе супераппы объединяют платежи, кредиты, инвестиции и даже страхование в одном месте.

Во-вторых, фокус на долгосрочное сотрудничество. Сегодня финтех-компании работают не на количество клиентов, а на их удержание. Лояльность пользователей становится приоритетом.

В-третьих, генеративный искусственный интеллект. Нейросети анализируют данные, помогают выявлять мошенничество, персонализируют финансовые рекомендации.

Не менее важную роль играют криптовалюта и блокчейн. Децентрализованные финансы открывают доступ к банковским услугам миллиарду людей, у которых нет традиционного банковского счета.

И наконец, биометрия. Это один из самых надежных способов защиты данных. Например, Face ID и Touch ID в Apple Pay позволяют оплачивать покупки буквально за секунды.

– Какие еще тенденции могут повлиять на развитие финтеха в ближайшие годы?

– Геймификация финансовых сервисов, развитие микро-SaaS решений, расширение регуляторных технологий (RegTech) и внедрение квантовых вычислений для усиленной защиты данных. Все это формирует будущее цифровых финансов.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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