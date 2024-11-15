Основные тренды на финансовом рынке назвала глава АРРФР

В Алматы прошел XII Конгресс финансистов Казахстана. Мероприятие организовано Ассоциацией финансистов Казахстана при поддержке Национального Банка Казахстана и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В ходе выступления глава Агентства отметила активное участие и вклад банков, страховых компаний, участников рынка ценных бумаг, микрофинансового сектора в повышение устойчивости и развития финансового сектора.

"Наша задача как финансового регулятора – это поддержание стабильности финансовых институтов, финансирование экономики, обеспечение доверия к финансовому сектору, защита сбережений населения и бизнеса, а также содействие справедливой конкуренции на финансовом рынке. Цифровизация продолжает трансформировать финансовый сектор с внедрением технологий искусственного интеллекта, больших данных и блокчейна. Это позволяет оптимизировать процессы, улучшить клиентский сервис и снизить операционные издержки. Возрастает и угроза кибератак. Обеспечение кибербезопасности становится одним из важнейших приоритетов, что необходимо для сохранения доверия клиентов и предотвращения финансовых потерь. Другим важным трендом являются действия государственных и международных регуляторов, которые усиливают контроль над финансовыми рынками, вводя новые стандарты и нормы для защиты потребителей и предотвращения системных рисков. Внедряется новое регулирование в области данных, конфиденциальности и управления рисками", — подчеркнула Мадина Абылкасымова.

Фото: АРРФР

Председатель Агентства отметила, что обязательным элементом стратегий финансовых организаций становятся устойчивое развитие и внедрение принципов ESG, что отражает растущие ожидания общества и инвесторов. Включение ESG-факторов в стратегическое планирование способствует долгосрочному росту и устойчивости бизнеса.

Финтех-инновации продолжают открывать новые возможности, включая цифровые платформы и децентрализованные финансовые системы (DeFi), токенизированные цифровые активы, которые предлагают альтернативные решения традиционным услугам. Еще одним трендом являются усложнение предпочтений потребителей, что усиливает конкуренцию между финансовыми институтами.

Фото: АРРФР

"Сегодня финансовый сектор Казахстана демонстрирует стабильность и уверенный рост, активно поддерживая достижения экономических целей страны. Совокупные активы финансовых организаций за 5 лет увеличились более чем в 2 раза до 65 трлн тенге и достигли 52% ВВП. Рост наблюдается во всех секторах финансового рынка. Активы банковского сектора за 5 лет выросли более чем в два раза до 58 трлн тенге. Банковский сектор стабилен и хорошо капитализирован. Достаточность собственного капитала банков превышает установленные нормативы более чем в 3 раза. Активы страховых организаций также увеличились более чем в 2 раза до 2,8 трлн. тенге. Капитализация рынка акций за 5 лет выросла на 83% до 32 трлн тенге (за этот период на KASE вышло 150 новых эмитентов). С включением в периметр регулирования всех субъектов кредитования активы микрофинансового сектора с 2019 года выросли почти в 8 раз до 2,8 трлн тенге", — сообщила Мадины Абылкасымова.

Председатель Агентства также рассказала о ключевых итогах с предыдущего Конгресса финансистов, то в этом году Казахстан успешно завершил Программу оценки финансового сектора (FSAP), проведенную Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.

Результаты показали значительный прогресс в обеспечении макроэкономической устойчивости Казахстана, в развитии риск-ориентированного надзора и цифровых инноваций в финансовом секторе с момента последней оценки FSAP в 2014 году.

Фото: АРРФР

"На сегодня во всех секторах финансового рынка внедрен риск-ориентированный надзор. В банковском секторе, рынке капитала и страховом рынке внедрена оценка достаточности капитала и ликвидности, а также стресс-тестирование участников рынка. Для повышения финансовой устойчивости банков в конце 2023 года Агентством внедрена индивидуальная надзорная надбавка на капитал банков, учитывающая результаты SREP и AQR (от 0 до 6%), а также результаты надзорного стресс-тестирования (от 0 до 3%). Консервационный буфер капитала банков увеличен с 2,0% до 2,5%", — сообщила Глава агентства.

На панельных сессиях Конгресса представители казахстанских государственных органов, руководители банков и других финансовых институтов обсудят актуальные вопросы либерализации финансового сектора и ее влияние на экономический рост, а также рассмотрят другие аспекты макроэкономической политики.