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Основные тренды на финансовом рынке назвала глава АРРФР

Основные тренды на финансовом рынке назвала глава АРРФР, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:30 Фото: АРРФР
В Алматы прошел XII Конгресс финансистов Казахстана. Мероприятие организовано Ассоциацией финансистов Казахстана при поддержке Национального Банка Казахстана и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В ходе выступления глава Агентства отметила активное участие и вклад банков, страховых компаний, участников рынка ценных бумаг, микрофинансового сектора в повышение устойчивости и развития финансового сектора.

"Наша задача как финансового регулятора – это поддержание стабильности финансовых институтов, финансирование экономики, обеспечение доверия к финансовому сектору, защита сбережений населения и бизнеса, а также содействие справедливой конкуренции на финансовом рынке. Цифровизация продолжает трансформировать финансовый сектор с внедрением технологий искусственного интеллекта, больших данных и блокчейна. Это позволяет оптимизировать процессы, улучшить клиентский сервис и снизить операционные издержки. Возрастает и угроза кибератак. Обеспечение кибербезопасности становится одним из важнейших приоритетов, что необходимо для сохранения доверия клиентов и предотвращения финансовых потерь. Другим важным трендом являются действия государственных и международных регуляторов, которые усиливают контроль над финансовыми рынками, вводя новые стандарты и нормы для защиты потребителей и предотвращения системных рисков. Внедряется новое регулирование в области данных, конфиденциальности и управления рисками", — подчеркнула Мадина Абылкасымова.
Основные тренды на финансовом рынке назвала глава АРРФР, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:30

Фото: АРРФР

Председатель Агентства отметила, что обязательным элементом стратегий финансовых организаций становятся устойчивое развитие и внедрение принципов ESG, что отражает растущие ожидания общества и инвесторов. Включение ESG-факторов в стратегическое планирование способствует долгосрочному росту и устойчивости бизнеса.

Финтех-инновации продолжают открывать новые возможности, включая цифровые платформы и децентрализованные финансовые системы (DeFi), токенизированные цифровые активы, которые предлагают альтернативные решения традиционным услугам. Еще одним трендом являются усложнение предпочтений потребителей, что усиливает конкуренцию между финансовыми институтами.

Основные тренды на финансовом рынке назвала глава АРРФР, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:30

Фото: АРРФР

"Сегодня финансовый сектор Казахстана демонстрирует стабильность и уверенный рост, активно поддерживая достижения экономических целей страны. Совокупные активы финансовых организаций за 5 лет увеличились более чем в 2 раза до 65 трлн тенге и достигли 52% ВВП. Рост наблюдается во всех секторах финансового рынка. Активы банковского сектора за 5 лет выросли более чем в два раза до 58 трлн тенге. Банковский сектор стабилен и хорошо капитализирован. Достаточность собственного капитала банков превышает установленные нормативы более чем в 3 раза. Активы страховых организаций также увеличились более чем в 2 раза до 2,8 трлн. тенге. Капитализация рынка акций за 5 лет выросла на 83% до 32 трлн тенге (за этот период на KASE вышло 150 новых эмитентов). С включением в периметр регулирования всех субъектов кредитования активы микрофинансового сектора с 2019 года выросли почти в 8 раз до 2,8 трлн тенге", — сообщила Мадины Абылкасымова.

Председатель Агентства также рассказала о ключевых итогах с предыдущего Конгресса финансистов, то в этом году Казахстан успешно завершил Программу оценки финансового сектора (FSAP), проведенную Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.

Результаты показали значительный прогресс в обеспечении макроэкономической устойчивости Казахстана, в развитии риск-ориентированного надзора и цифровых инноваций в финансовом секторе с момента последней оценки FSAP в 2014 году.

Основные тренды на финансовом рынке назвала глава АРРФР, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:30

Фото: АРРФР

"На сегодня во всех секторах финансового рынка внедрен риск-ориентированный надзор. В банковском секторе, рынке капитала и страховом рынке внедрена оценка достаточности капитала и ликвидности, а также стресс-тестирование участников рынка. Для повышения финансовой устойчивости банков в конце 2023 года Агентством внедрена индивидуальная надзорная надбавка на капитал банков, учитывающая результаты SREP и AQR (от 0 до 6%), а также результаты надзорного стресс-тестирования (от 0 до 3%). Консервационный буфер капитала банков увеличен с 2,0% до 2,5%", — сообщила Глава агентства.

На панельных сессиях Конгресса представители казахстанских государственных органов, руководители банков и других финансовых институтов обсудят актуальные вопросы либерализации финансового сектора и ее влияние на экономический рост, а также рассмотрят другие аспекты макроэкономической политики.

Основные тренды на финансовом рынке назвала глава АРРФР, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:30

Фото: АРРФР

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