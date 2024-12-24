Что происходило на финансовом рынке Казахстана в 2024 году
В 2024 году финансовый рынок Казахстана пережил ряд заметных изменений. В этом материале напомним о наиболее значимых из них.
Кредитование, МФО и банки
С 1 сентября 2024 года заемщиков освободили от погашения кредитов, выданных кредитной организацией при наличии добровольного отказа на оформление кредита посредством сервиса "Стоп кредит". Возможность добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов появилась у казахстанцев еще в прошлом году. Эта услуга позволяет гражданам защитить себя от мошеннических кредитов, которые злоумышленники пытаются оформить незаконным путем. Еще одно нововведение коснулось срока запрета. Если раньше ограничение на оформление кредитов и микрозаймов устанавливалось на 6 месяцев, то с этого года добровольный отказ будет действовать неограниченное количество времени.
Также в октябре начались изменения в правилах безналичных платежей. Банки и МФО теперь обязаны использовать биометрическую идентификацию и электронную подпись для обеспечения безопасности клиентов. Данная мера минимизирует риск мошенничества и увеличивает доверие к цифровым финансовым услугам.
Целый ряд изменений в уходящем году произошел в сфере кредитования. К примеру, были введены ограничения на сумму потребительского беззалогового займа в банках и МФО. Так, максимальная сумма кредита, которую банк может выдать без залога была ограничена 2200 МРП (8 122 400 тенге в 2024 году). Потребительские микрокредиты ограничены суммой в 1100 МРП (4 061 200 тенге в 2024 году).
Другое изменение коснулось семейных пар. Введена норма, согласно которой оформить банковский займ или микрокредит размером более 1000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году) можно будет только с согласия супруга или супруги.
Также, АРРФР и Нацбанк установили новые предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) для банков и МФО. К примеру, по беззалоговым банковским займам и микрокредитам максимальная ставка была снижена на 10% до 46% ГЭСВ. При этом по микрокредитам на срок до 45 календарных дней, или так называемым "займам до зарплаты" размером не более 45 МРП (166 140 тенге в 2024 году) установлена ставка 0,3% в день, но не более 179% ГЭСВ.
Ко всему прочему, с августа текущего года введена обязательная биометрическая идентификация при выдаче банками и МФО кредитов электронным способом, а также установлена обязанность проверки подлинности изображения.
По новому в этом году стали рассчитывать кредитную нагрузку заемщиков МФО. Как объяснил председатель АМФОК Ербол Омарханов по новым правилам расчет будет производиться не от месячного дохода заемщика, а рассчитываться как отношение суммы всех кредитных обязательств заемщика к его чистому годовому доходу.
Также, в этом году президент РК поручил принять новый закон о банках. И уже к декабрю была разработана концепция будущего закона — Консультативный документ регуляторной политики (КДРП) к проекту закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Добавим, что в рамках рассматривается возможность внедрения универсальной и базовой лицензии. Предполагается, что универсальная лицензия будет предназначена для больших и средних банков, и базовая лицензия – для более мелких банков с пониженными регуляторными требованиями.
Активно в в этом году обсуждались вопросы связанные с появлением новых иностранных банков в Казахстане, а также с изменением требований по открытию иностранных банков. Глава АРРФР Мадина Абылкасымова уточняла, что финансовая группа из Южной Кореи уже получила разрешение на открытие банка в Казахстане. Также, стало известно, что в Казахстане может появиться итальянский банк. Кроме этого, рассматриваются банки из арабских стран, Турции и Китая.
Европротокол и обязательное страхование жилья
Одним из ожидаемых изменений на страховом рынке стало внедрение Европротокола с 1 января 2024 года. Это означает, что с этого года казахстанцы смогут при незначительных дорожно–транспортных происшествиях (ДТП) оформить страховой случай в упрощенном порядке без вызова полиции и решения суда. Также, с января 2024 года были введены поправочные коэффициенты для расчета страховой премии
По данным АРРФР это означает, что на стоимость страховки с этого года влияет аварийность региона регистрации транспортного средства. Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф.
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Кроме этого, в текущем году ключевым проектом для страхового рынка стала разработка модели страхования от катастрофических рисков, и также рассматривается внедрение обязательного или вмененного страхования жилья. Об этом заявляла председатель АРРФР Мадина Абылкасымова.
Микрофинансовый омбудсман и правила для коллекторов
В декабре на микрофинансовом рынке был создан институт омбудсмана, направленный на защиту прав клиентов микрофинансовых организаций. Первым омбудсманом назначена Назгуль Естеусизова. Новый орган призван помочь заемщикам урегулировать споры с кредиторами, включая микрофинансовые организации и коллекторские агентства.
К слову, в октябре 2024 года были также введены новые ограничения для коллекторов. С тех пор, коллекторские агентства обязаны уведомлять должников о праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательств.
Также с 21 декабря 2024 года расширились полномочия и банковского омбудсмана. Ранее он рассматривал только споры по ипотечным займам, но теперь занимается всеми видами займов, включая потребительские.
Базовая ставка, QR–платежи и события на бирже
Несколько заметных событий произошло и в ноябре. Национальный банк Казахстана в ноябре повысил базовую ставку до 15,25%, сразу на 1%, вернув ее к уровню января 2024 года. Такое решение регулятор принял в связи с ускорением инфляции в стране, а также с целью баланса рисков.
В рамках Конгресса финансистов Казахстана, который традиционно проводится в ноябре был запущен пилотный проект по внедрению межбанковских QR–платежей, а также проведена первая транзакция. Ожидается, что межбанковские QR–платежи с одной стороны позволят бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам – оплачивать по QR–коду через терминал любого банка страны. Масштабирование проекта и активное подключение банков к системе запланировано на 2025 год.
Также, осенью советник председателя Национального банка Республики Казахстан Бинур Жаленов представил концепцию Цифрового Национального банка. А также, АРРФР совместно с ПКБ запустили электронную площадку по продаже стрессовых активов. Поясним, что данный проект инициирован в рамках реализации поручения президента РК Касым–Жомарта Токаева по возвращению стрессовых активов в экономический оборот на рыночной основе.
Помимо этого, в Казахстане начал работать новый сервис, с помощью которого граждане смогут отслеживать свою кредитную и страховую историю, а также оценивать общий уровень кредитоспособности в онлайн режиме.
Резонанс на рынке вызвали новости о выходе Московской биржи (MOEX) из состава акционеров KASE. Отметим, что в июне управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Московской биржи (MOEX), Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра РФ. А в октябре KASE и Нацбанк РК сообщили о выходе Московской биржи из состава акционеров. По данным Казахстанской фондовой биржи MOEX принадлежало 13,1% размещенных акций KASE.
Также в этом году индекс KASE превысил отметку в 5 тыс. пунктов. По итогам ноября он составил 5 524,76 пунктов, а с начала текущего года он вырос почти на 30% (4 258,65 пунктов по итогам января).
Предложения о дополнительных реформах
В течение года также озвучивались различные идеи касающиеся финансового сектора. Например, начальник управления Службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры Жасулан Мекебаев высказался об усложнении процедуры онлайн-кредитования. По его словам, обсуждается возможность ввести 24-часовой "охладительный период" для онлайн-кредитов. Сейчас кредит выдается за несколько минут, но с этой нормой банки смогут выдавать заем только через сутки. Это даст людям время обдумать решение, особенно если они находятся под давлением мошенников.
Депутат Мажилиса Парламента РК Анас Баккожаев предложил, применять к банкам самые высокие ставки по КПН в размере до 50%, если они не вкладывают в реальный сектор или в сельское хозяйство. Другой мажилисмен Елнур Бейсенбаев раскритиковал страховые компании и выступил с предложение повысить размеры выплат для автовладельцев в случае ДТП. С данной инициативой не были согласны страховщики.
В целом, за минувший год финансовый рынок Казахстана прошел через значительные трансформации, включая изменения в законодательстве, внедрение новых технологий и изменения в регулировании. Каких изменений рынок ожидает в 2025 году, мы расскажем в следующих материалах.