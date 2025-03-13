Сеть покорил пес, "подпевающий" гимну Казахстана
Фото: Instagram/iliasovtanzharyk
В Алматы на горнолыжном курорте Шымбулак было снято видео с собакой по кличке Рыжик, которое вызвало умиление у казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
Роликом в своих социальных сетях поделился Танжарык Ильясов.
Рыжик уже некоторое время проживает на территории курорта и каждый раз удивляет посетителей тем, что при звучании казахстанского гимна он встает рядом с людьми и начинает "подпевать".
Четвероногий патриот умилил и наших подписчиков в Instagram, которые пожелали Рыжику обрести дом и семью:
- "Удивительная собака".
- "Какой славный песель!"
- "Покормите, пожалуйста, собачку".
- "Солнышко ты рыжее, дом тебе и семью".
- "Рыжик – покоритель алматинских вершин".
- "Какой чудесный собакен! Надеюсь, его кормят!"
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