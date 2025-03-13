Сеть покорил пес, "подпевающий" гимну Казахстана

В Алматы на горнолыжном курорте Шымбулак было снято видео с собакой по кличке Рыжик, которое вызвало умиление у казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Роликом в своих социальных сетях поделился Танжарык Ильясов.

Рыжик уже некоторое время проживает на территории курорта и каждый раз удивляет посетителей тем, что при звучании казахстанского гимна он встает рядом с людьми и начинает "подпевать".

Четвероногий патриот умилил и наших подписчиков в Instagram, которые пожелали Рыжику обрести дом и семью:

"Удивительная собака".

"Какой славный песель!"

"Покормите, пожалуйста, собачку".

"Солнышко ты рыжее, дом тебе и семью".

"Рыжик – покоритель алматинских вершин".

"Какой чудесный собакен! Надеюсь, его кормят!"

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