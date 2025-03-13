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Общество

Сеть покорил пес, "подпевающий" гимну Казахстана

Алматы, Шымбулак, пес, &quot;подпевающий&quot; гимну Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 18:39 Фото: Instagram/iliasovtanzharyk
В Алматы на горнолыжном курорте Шымбулак было снято видео с собакой по кличке Рыжик, которое вызвало умиление у казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Роликом в своих социальных сетях поделился Танжарык Ильясов.

Рыжик уже некоторое время проживает на территории курорта и каждый раз удивляет посетителей тем, что при звучании казахстанского гимна он встает рядом с людьми и начинает "подпевать".

Четвероногий патриот умилил и наших подписчиков в Instagram, которые пожелали Рыжику обрести дом и семью:

  • "Удивительная собака".
  • "Какой славный песель!"
  • "Покормите, пожалуйста, собачку".
  • "Солнышко ты рыжее, дом тебе и семью".
  • "Рыжик – покоритель алматинских вершин".
  • "Какой чудесный собакен! Надеюсь, его кормят!"

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Ранее мы писали, что китаянка клонировала любимую собаку за 11 млн тенге. Подробнее об этом по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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