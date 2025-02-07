Цифровые реформы Казахстана: как инновации меняют и упрощают жизнь граждан

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана сегодня, 7 февраля, рассказали об успехах, которые достигли в 2024 году по цифровизации госуслуг, а также поделились планами на 2025-й, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили поручение главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученное на Международном технологическом форуме Digital Bridge 2022:

"С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех. Для этого предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления. Его суть заключается в том, что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах".

По данным Минцифры, за 2024 год Казахстан достиг значительных результатов в реализации поручения президента: были разработаны нормативные и методологические основы цифровой трансформации, сформирована экспертная база и запущены масштабные реформы в различных сферах.

"Одним из ключевых инструментов цифровой трансформации стал реинжиниринг бизнес-процессов. В результате пересмотра более 1200 государственных процессов в 23 госорганах оптимизировано 468 бизнес-процессов, что позволило сократить сроки их выполнения в среднем на 45%". Пресс-служба МЦРИАП РК

В частности, в Министерстве сельского хозяйства реинжиниринг 98 процессов привел к сокращению сроков оказания услуг на 55%. В Министерстве внутренних дел и Министерстве национальной экономики этот показатель составил 55% и 85%, соответственно.

"Ключевым достижением года стало повышение уровня цифровизации госуслуг. По данным ООН, Казахстан вошел в топ-10 стран по индексу онлайн-услуг и занял 24-е место среди 193 стран по уровню цифровизации". Пресс-служба МЦРИАП РК

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день более 93% населения имеют доступ к электронным услугам через портал eGov. 90,8% госуслуг доступны через смартфоны. Внедрение биометрической идентификации и QR-подписей упростило процесс получения электронных услуг – за год казахстанцы подписали более 23 млн документов с помощью QR-кодов.

"Цифровая трансформация в Казахстане направлена на то, чтобы сделать государственные услуги более удобными, доступными и эффективными". Пресс-служба МЦРИАП РК

В Минцифры привели несколько примеров цифровых решений, которые уже принесли ощутимую пользу казахстанцам:

Цифровой военный билет полностью заменил бумажные документы.

Онлайн-зачисление в детские сады сделало процесс прозрачным благодаря системе ваучерного финансирования.

Внедрение "Европротокола" позволило оформлять ДТП без участия полиции, сократив сроки получения страховых выплат с 40 до 5 дней.

Автоматизация исполнительного производства исключила участие частных судебных исполнителей, снизив финансовую нагрузку на граждан.

Цифровизация упростила поступление в детские сады, школы, вузы и общежития, а также оптимизировала процессы в здравоохранении, социальной защите и регистрационных услугах.

"В 2025 году запланировано сокращение сроков 44 госуслуг, перевод 20 госуслуг в проактивный формат, а также трансформация 35 госуслуг". Пресс-служба МЦРИАП РК

Как считают в ведомстве, результаты цифровой трансформации уже сегодня ощутимы для миллионов казахстанцев.

"Каждый проект направлен на повышение удобства, прозрачности и доступности государственных услуг. Повышение уровня цифровизации улучшает доступ к образованию, здравоохранению и социальным услугам, делая их более удобными и справедливыми. Теперь многие госуслуги доступны в онлайн-формате, без очередей и лишних бюрократических процедур", – заключили в пресс-службе МЦРИАП РК.

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