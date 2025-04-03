Хорошая дорога начинается с улыбки: на заправках Алматы ввели оплату с распознаванием лица

Благодаря инновации Halyk – системе распознавания лица Face Pay – клиенты сети заправок Sinooil смогут сэкономить время при оплате за бензин.

Мир финансовых технологий переживает бурный рост, оставляя позади эпоху исключительно наличного расчета. Сегодня оплата товаров и услуг осуществляется с невиданной ранее скоростью и удобством, используя биометрические данные, смартфоны без подключения к интернету (Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay) и множество других инновационных решений. Эта стремительная цифровизация банковских операций кардинально меняет привычный уклад жизни, предлагая новые возможности и повышая эффективность финансовых транзакций.

Одним из таких способов стала биометрическая оплата, или, другими словами, оплата с помощью системы распознавания лица. Так, крупнейший банк Казахстана Halyk и сеть АЗС Sinooil – лидер рынка, внедряющий современные технологии для удобства водителей, представили уникальный сервис оплаты за топливо – Face Pay. Это быстрое и удобное решение избавит водителей от необходимости использовать банковские карты и даже интернет-соединение, что особенно актуально в условиях загруженных заправочных станций во время часа пик.

"Halyk всегда стремится сделать клиентский путь максимально удобным и модернизировать способы оплаты для всех наших клиентов. Внедрение уникальной биометрической оплаты – это еще один шаг в этом направлении. Мы идем в ногу со временем, предлагая инновационные решения, которые упрощают повседневную жизнь казахстанцев", – заявил директор Департамента эквайринга Halyk Елдос Кырбасов.

Главное преимущество нового сервиса – его скорость и простота. Клиент подъезжает к колонке, идет на кассу, система распознает его лицо, и оплата происходит автоматически. Это позволяет сократить время обслуживания и избежать очередей.

На данный момент сервис работает в пилотном режиме на одной из заправок Sinooil по адресу: проспект Райымбека, 74 (рядом с автовокзалом Саяхат). Однако банк планирует расширить внедрение этой технологии на другие АЗС Sinooil по всему Казахстану.





"Для нас важно предоставлять клиентам максимальный комфорт и удобство. Запуск Face Pay на наших АЗС – это шаг в сторону будущего, где заправка становится быстрой, бесконтактной и безопасной", – отметил директор Департамента реализации и маркетинга Sinooil Данияр Садыков.

Внедрение данной технологии является частью стратегии цифровизации Sinooil, направленной на улучшение клиентского опыта и автоматизацию сервиса.

Кроме того, Sinooil и Halyk предлагают клиентам дополнительные преимущества – владельцы кобрендовой карты Sinooil Halyk получают 4% бонусами за каждую покупку на АЗС сети. Это один из элементов стратегии компании, направленной на повышение удобства и выгоды для клиентов.

Оплата с помощью системы распознавания лица на автозаправочной станции – это перспективное направление, способное значительно автоматизировать одну из самых востребованных сервисных услуг в стране. Расширение данной технологии в регионах Казахстана обещает существенно повысить комфорт и скорость обслуживания для водителей.

Напомним, в мае 2024 года Halyk при поддержке платежной системы Visa запустил Face Pay на всех станциях метро в Алматы. На каждой из 11 станций пассажиры могут бесконтактно оплачивать проезд с помощью биометрии без использования смартфона или платежной карты. Face Pay в метро Алматы сразу стал пользоваться большим спросом среди жителей южной столицы, помогая удобно оплачивать проезд и ускоряя пассажиропоток.